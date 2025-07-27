Памятник Тарасову открыли в Омске. Губернатор Омской области и Шастин присутствовали на мероприятии

В Омске открыли памятник Анатолию Тарасову.

Памятник был открыт 26 июля перед ледовым дворцом им. Евгения Шастина.

На открытии присутствовали губернатор Омской области Виталий Хоценко и экс-хоккеист Евгений Шастин. Памятник находится в сквере, который также получил имя экс-хоккеиста и тренера Тарасова.

«Про таких людей говорят «глыба». Отец хоккея в СССР и в России, невероятный игрок и гениальный тренер.

Мы гордимся, что теперь и в Омске есть памятник, посвященный Анатолию Тарасову», – сказал генеральный директор «Авангарда » Герман Чистяков .

«Под руководством тренерского тандема Аркадия Чернышева и Анатолия Тарасова появился первый омский олимпийский чемпион Виктор Блинов, который вместе со сборной СССР завоевал золото Олимпиады в Гренобле в 1968 году», – отмечается в сообщении «Авангарда».

Фото: t.me/omskiyavangard