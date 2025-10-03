Ротенберг о том, что болельщики призывали его возглавить «Сибирь»: «Это очень приятно! Тренерская судьба такова, что ты никогда не знаешь, когда найдешь, а когда потеряешь работу»

Роман Ротенберг отреагировал на флэшмоб болельщиков «Сибири».

2 октября «Сибирь » отправила в отставку главного тренера Вадима Епанчинцева. После этого многие болельщики пришли в телеграм‑канал к Ротенбергу и в комментариях призывали его возглавить «Сибирь».

Сегодня «Сибирь» объявила, что новым главным тренером стал Вячеслав Буцаев.

Ротенберг в прошлом сезоне возглавлял СКА.

«Я хотел бы через «Матч ТВ » поблагодарить болельщиков «Сибири» за активность. Спасибо, это очень приятно! Тренерская судьба такова, что ты никогда не знаешь, когда найдешь, а когда потеряешь работу. Но главное – это всегда команда!

Одно скажу точно – мы обязательно увидимся уже в этом году в Новосибирске, где сборная России проведет в декабре международный турнир с участием сборных Беларуси и Казахстана . Помимо матчей, у нас будет обширная программа хоккейного праздника: турнир в формате «3 на 3» с нашими сборными, детский международный турнир, соревнование по следж‑хоккею и мастер-класс для детей во дворе от игроков и тренеров нашей сборной.

Приходите на большой хоккей, я буду рад всех видеть!» – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.

Кубок Первого канала пройдет в Новосибирске с 8 по 14 декабря.