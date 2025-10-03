  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о том, что болельщики призывали его возглавить «Сибирь»: «Это очень приятно! Тренерская судьба такова, что ты никогда не знаешь, когда найдешь, а когда потеряешь работу»
18

Ротенберг о том, что болельщики призывали его возглавить «Сибирь»: «Это очень приятно! Тренерская судьба такова, что ты никогда не знаешь, когда найдешь, а когда потеряешь работу»

Роман Ротенберг отреагировал на флэшмоб болельщиков «Сибири».

2 октября «Сибирь» отправила в отставку главного тренера Вадима Епанчинцева. После этого многие болельщики пришли в телеграм‑канал к Ротенбергу и в комментариях призывали его возглавить «Сибирь».

Сегодня «Сибирь» объявила, что новым главным тренером стал Вячеслав Буцаев.

Ротенберг в прошлом сезоне возглавлял СКА.

«Я хотел бы через «Матч ТВ» поблагодарить болельщиков «Сибири» за активность. Спасибо, это очень приятно! Тренерская судьба такова, что ты никогда не знаешь, когда найдешь, а когда потеряешь работу. Но главное – это всегда команда!

Одно скажу точно – мы обязательно увидимся уже в этом году в Новосибирске, где сборная России проведет в декабре международный турнир с участием сборных Беларуси и Казахстана. Помимо матчей, у нас будет обширная программа хоккейного праздника: турнир в формате «3 на 3» с нашими сборными, детский международный турнир, соревнование по следж‑хоккею и мастер-класс для детей во дворе от игроков и тренеров нашей сборной.

Приходите на большой хоккей, я буду рад всех видеть!» – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.

Кубок Первого канала пройдет в Новосибирске с 8 по 14 декабря.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoРоман Ротенберг
logoДинамо Москва
logoКХЛ
logoСибирь
logoКубок Первого канала
logoМатч ТВ
болельщики
сборная России U25
logoСборная Беларуси по хоккею
logoСборная Казахстана по хоккею
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о Кубке Первого канала-2025: «Сыграют три команды: «Россия 25», Беларусь и Казахстан. Готовим для Новосибирска обширную программу хоккейного праздника»
13сегодня, 07:40
Смирнов о СКА при Ларионове и Ротенберге: «Стало посвободнее, нет дедовщины. Раньше молодому не все можно было сделать и сказать»
4вчера, 14:45
Бабаев о Кузнецове в «Металлурге»: «Евгений просил Ротенберга подписать Ткачева в СКА. Он хочет доказать, что в Челябинске к нему неправильно относятся»
98вчера, 01:55
Главные новости
Радулова удалили до конца матча с «Авангардом» за неспортивное поведение
536 минут назадФото
КХЛ. «Авангард» против «Локомотива», СКА в гостях у «Спартака», «Торпедо» сыграет с «Северсталью», ЦСКА примет «Металлург»
23251 минуту назадLive
Кузнецов о контракте на 10 млн рублей с «Металлургом»: «Соскучился по дому, хотел быть рядом с родителями. От «Трактора» предложения так и не поступило»
9сегодня, 14:50
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» примет «Баффало», «Чикаго» – «Миннесоту», «Калгари» сыграет с «Виннипегом», «Эдмонтон» против «Ванкувера»
сегодня, 14:47
Макдэвид – лучший игрок НХЛ по версии Sportsnet. Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Макар – 4-й, Кучеров – 5-й, Капризов – 8-й, Барков – 10-й
7сегодня, 14:45
«Эдмонтон» продлил контракт с Кноблаухом на 3 года. Тренер вывел клуб в финал Кубка Стэнли в 2 сезонах подряд
11сегодня, 14:24
Кузнецов о «Металлурге»: «Разин многое подпитал у Белоусова, думаю. Прекрасно понимаю, в какой клуб пришел, какие критерии, что можно, а что нельзя»
8сегодня, 13:14
Быков о Кузнецове в «Металлурге»: «Хорошая инвестиция. Такие вложения дадут отличную «прибыль» для клуба в целом, тем более в борьбе за чемпионство»
5сегодня, 12:24
Каменский о рекордном контракте Капризова: «В НХЛ разбираются в хоккее, знают, на что тратить деньги»
сегодня, 12:14
Евгений Кузнецов: «Я был готов играть за «Трактор», не отказывался. Очень люблю этот клуб, поддержу любое их решение. Не собираюсь вступать в перепалки»
18сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
17-летний Виктор Федоров дебютирует в 1-м звене «Торпедо» в матче с «Северсталью». У форварда 2+1 в 7 матчах в ВХЛ
6 минут назад
Первак о Ротенберге: «Руководителем футбольного «Динамо» не представляю. Мальчик захотел поиграть в хоккей – поигрался. Тренерская работа не увенчалась ничем»
817 минут назад
Черкас о рекордном контракте Капризова: «Размер отражает мастерство. Сомнений в справедливости условий нет»
27 минут назад
Леонид Вайсфельд: «Уровень исполнителей «Ак Барса» высокий, но они играют в слишком острожный хоккей. Они должны быть более агрессивными»
53 минуты назад
«Эдмонтон» договорился с тренером Кноблаухом о продлении контракта на несколько лет (TSN)
11сегодня, 13:56
Райли Саттер: «В Америке русских выставляют не в лучшем свете. Многое из наших новостей не соответствует действительности. На самом деле люди в России доброжелательны»
сегодня, 13:37
Зарипов о Морозове в «Миротворце»: «Мы все работаем на благо родины. Человек прошел хороший спортивный путь, сейчас он показывает хорошие результаты во главе КХЛ»
3сегодня, 13:26
Митякин о «Нефтехимике»: «Гришин – позитивный человек, просит нас приходить на тренировки с улыбками, наслаждаться процессом. Играем в свою игру, стараемся выигрывать в каждом матче»
1сегодня, 12:58
Барабанов об «Ак Барсе»: «Мы пропускаем очень легкие голы. Нужно минимизировать ошибки, играть попроще, отсюда придут кураж, уверенность. Они нам помогут в играх»
сегодня, 12:36
Кикнадзе о Кузнецове: «Приветствую желание Евгения играть в ВХЛ, это повысит интерес к лиге. Думаю, возможность стать чемпионом России окажется для него дополнительным стимулом»
1сегодня, 11:57