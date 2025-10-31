Овечкин не побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф, считают букмекеры. У капитана «Вашингтона» 2 шайбы в 10 играх сезона

Александру Овечкину осталось 40 голов до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

В общей сложности капитан «Вашингтона» забросил в НХЛ 976 шайб. На счету Гретцки рекордные 1016 шайб в регулярке и плей-офф.

Букмекеры считают, что Овечкин не сможет побить этот рекорд. 3.00 – забьет минимум 1017 голов в НХЛ с учетом плей-офф, 1.34 – не забьет.

1.35 – российский нападающий доберется до отметки в 1000 голов за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф.

В этом сезоне на счету Овечкина 2 шайбы в 10 матчах регулярного чемпионата. Следующий матч «Вашингтон» проведет 1 октября, соперник – «Айлендерс».