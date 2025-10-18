Мухамадуллин не сыграл с «Ютой» из-за травмы, полученной на тренировке «Сан-Хосе». До этого защитник попал в запас на 2 игры

Шакир Мухамадуллин не сыграл с «Ютой» из-за травмы, полученной на тренировке.

Сообщается, что 23-летний защитник «Сан-Хосе » выбыл как минимум до конца текущей недели. Ожидается, что он пропустит и следующий матч команды – против «Питтсбурга» в субботу.

Напомним, что после первого матча в сезоне Мухамадуллин (12:45, 0+2, 2 малых штрафа) попал в запас «Шаркс» и пропустил две игры. Тренерский штаб остался недоволен как удалениями россиянина, так и его скоростью.

Ожидалось, что Шакир вернется в состав в матче с «Ютой» (3:6), но травма изменила эти планы. При этом она не является серьезной, как сказал главный тренер «Сан-Хосе» Райан Ворсофски.