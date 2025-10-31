Свечников набрал 1+1 в матче с «Айлендерс», забив после сольного прохода, и стал 1-й звездой. У него 3 очка в 10 играх в сезоне

Андрей Свечников набрал 1+1 в матче с «Айлендерс» и стал 1-й звездой.

Форвард «Каролины» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (6:2).

На счету 25-летнего россиянина стало 3 (2+1) очка в 10 играх в текущем сезоне при полезности «+1».

Сегодня Андрей (15:50) завершил встречу с полезностью «+2». Он реализовал 1 из 3 бросков в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 потерю и получил малый штраф.