Мичков без очков против «Питтсбурга»: 3 броска, 2 хита, 5 потерь и «минус 1» за 14:49. Он забил буллит в выигранной «Флайерс» серии

Матвей Мичков остался без очков в матче против «Питтсбурга».

Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в матче с «Пингвинс» (3:2 Б).

При этом 20-летний россиянин реализовал буллит в послематчевой серии (2:1).

На счету Мичкова 3 (1+2) очка в 9 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности.

Сегодня Матвей (14:49, «минус 1») отметился 3 бросками в створ и 2 силовыми приемами, а также допустил 5 потерь.