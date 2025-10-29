Мичков без очков против «Питтсбурга»: 3 броска, 2 хита, 5 потерь и «минус 1» за 14:49. Он забил буллит в выигранной «Флайерс» серии
Матвей Мичков остался без очков в матче против «Питтсбурга».
Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в матче с «Пингвинс» (3:2 Б).
При этом 20-летний россиянин реализовал буллит в послематчевой серии (2:1).
На счету Мичкова 3 (1+2) очка в 9 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности.
Сегодня Матвей (14:49, «минус 1») отметился 3 бросками в створ и 2 силовыми приемами, а также допустил 5 потерь.
