Петан договорился о контракте с «Металлургом». У форварда 11+33 в прошлом сезоне за «Ак Барс» (Михаил Зислис)

Ник Петан близок к переходу в «Металлург».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, 30-летний канадский форвард договорился о подписании контракта с магнитогорским клубом.

Ранее у игрока истек контракт с «Ак Барсом».

Петан отметился 44 (11+33) баллами в 47 матчах Фонбет регулярного чемпионата КХЛ в прошедшем сезоне. В плей-офф на его счету 6 (2+4) очков в 13 матчах.