Петан перешел в «Амбри-Пиотту». У форварда 11+33 в прошлом сезоне за «Ак Барс»

Ник Петан стал игроком «Амбри-Пиотты» в чемпионате Швейцарии.

Ранее у 30-летнего канадского форварда истек контракт с «Ак Барсом ».

Петан отметился 44 (11+33) баллами в 47 матчах Фонбет регулярного чемпионата КХЛ в прошедшем сезоне. В плей-офф на его счету 6 (2+4) очков в 13 матчах.