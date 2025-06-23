Петан перешел в «Амбри-Пиотту». У форварда 11+33 в прошлом сезоне за «Ак Барс»
Ник Петан стал игроком «Амбри-Пиотты» в чемпионате Швейцарии.
Ранее у 30-летнего канадского форварда истек контракт с «Ак Барсом».
Петан отметился 44 (11+33) баллами в 47 матчах Фонбет регулярного чемпионата КХЛ в прошедшем сезоне. В плей-офф на его счету 6 (2+4) очков в 13 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Амбри-Пиотты»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости