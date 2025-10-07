Мышкин об иностранных вратарях в КХЛ: «Впечатление, что их в «Макдональдсе» набирали этим летом. Дриджер, Мартин и Доминге выглядят продолжателями дела Миски»
– Владимир Семенович, что профессиональным взглядом отметили для себя в первые четыре недели регулярного чемпионата?
– Знаете, пока немного удивляют и разочаровывают североамериканские ребята. Очень сыро выглядит в «Сибири» Доминге, что уже сделало заложником главного тренера и привело к отставке. Мягко говоря, не блещут Дриджер в «Тракторе» и Мартин в ЦСКА.
Есть впечатление, что этим летом вратарей в КХЛ набирали в Северной Америке в «Макдональдсе». Или исключительно по статистике из интернета, которая в некоторых случаях может обманывать. Хотя, наверное, наших клубных менеджеров помимо просмотра интернета учили в кадровой политике еще чему-то.
– Кто из тройки Доминге – Дриджер – Мартин – самый слабый?
– После первого месяца чемпионата рано давать такие оценки. Но все трое пока выглядят как продолжатели дела Миски. Был в прошлом сезоне в «Динамо» такой вратарь, к которому многие относились с юмором, – сказал бывший вратарь сборной СССР Владимир Мышкин.
Евгений Артюхин: «У Дриджера есть потенциал, ему надо дать время. Стиль игры нашего хоккея отличается от североамериканского – он более комбинационный»