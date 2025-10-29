Хартли о камбэке с «Ладой»: «Наш первый гол оказался переломным. Потом мы полностью забрали инициативу»

Боб Хартли оценил волевую победу над «Ладой» (3:2).

До 52-й минуты «Локомотив» проигрывал 0:2.

«Сумасшедшая концовка. Думаю, фанаты в восторге. Очень важная победа. Честно вам скажу, ребята, я боялся этого матча. Мы говорили утром игрокам о том, что соперник опасен, у нас были три дня тренировок. И перед тем, как вы у меня спросите, почему мы были такими плохими в первом периоде, почему сразу не забрали инициативу… Если бы я знал ответ на этот вопрос, то таких ситуаций бы не возникало.

Но мы в самом деле не сразу вошли в игру, а соперник сразу забил гол. И нам пришлось догонять «Ладу» весь матч. Хорошо, что у нас много ветеранов и лидеров в команде. Мы смогли забить первый гол после того, как вратарь соперника Бочаров сделал много хороших спасений.

Наш первый гол оказался переломным. Потом мы полностью забрали инициативу. И здорово, что доставили болельщикам такие эмоции», – сказал тренер «Локомотива ».