  • Шарипзянов, Чистяков, Игумнов и Якупов из «Авангарда» посетили концерт Павла Воли за день до проигранного матча с «Металлургом»
3

Шарипзянов, Чистяков, Игумнов и Якупов из «Авангарда» посетили концерт Павла Воли за день до проигранного матча с «Металлургом»

Несколько игроков «Авангарда» посетили концерт Павла Воли.

Комик выступил 26 октября на «G-Drive Арене», где проводит домашние матчи омский клуб. 

Как пишет «Омск-Информ» со ссылкой на телеграм-канал «Омск_путеводитель», капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов и защитник Семен Чистяков посетили концерт в компании супруг. Также в зале были нападающие Наиль Якупов и Иван Игумнов. 

27 октября «Авангард» дома проиграл «Металлургу» со счетом 1:4. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Омск-Информ»
