Шарипзянов, Чистяков, Игумнов и Якупов из «Авангарда» посетили концерт Павла Воли за день до проигранного матча с «Металлургом»

Несколько игроков «Авангарда» посетили концерт Павла Воли.

Комик выступил 26 октября на «G-Drive Арене », где проводит домашние матчи омский клуб.

Как пишет «Омск-Информ» со ссылкой на телеграм-канал «Омск_путеводитель», капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов и защитник Семен Чистяков посетили концерт в компании супруг. Также в зале были нападающие Наиль Якупов и Иван Игумнов.

27 октября «Авангард » дома проиграл «Металлургу» со счетом 1:4.