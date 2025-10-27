Шарипзянов, Чистяков, Игумнов и Якупов из «Авангарда» посетили концерт Павла Воли за день до проигранного матча с «Металлургом»
Несколько игроков «Авангарда» посетили концерт Павла Воли.
Комик выступил 26 октября на «G-Drive Арене», где проводит домашние матчи омский клуб.
Как пишет «Омск-Информ» со ссылкой на телеграм-канал «Омск_путеводитель», капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов и защитник Семен Чистяков посетили концерт в компании супруг. Также в зале были нападающие Наиль Якупов и Иван Игумнов.
27 октября «Авангард» дома проиграл «Металлургу» со счетом 1:4.
