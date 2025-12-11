Найт – 1-я звезда матча с «Рейнджерс». Вратарь «Чикаго» отразил 21 бросок, сыграв на ноль во 2-й раз в сезоне НХЛ

Спенсер Найт сыграл на ноль во второй раз в этом сезоне НХЛ.

Голкипер «Чикаго » Спенсер Найт не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс » (3:0).

24-летний вратарь признан первой звездой игры, отразив 21 бросок соперника. Это второй шатаут американского голкипера в нынешнем сезоне.

Найт провел 21 матч в этом сезоне (10 побед и 11 поражений), пропуская в среднем 2,50 шайбы и отражая 91,7% бросков. Его статистику можно изучить по ссылке .