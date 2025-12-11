Найт – 1-я звезда матча с «Рейнджерс». Вратарь «Чикаго» отразил 21 бросок, сыграв на ноль во 2-й раз в сезоне НХЛ
Спенсер Найт сыграл на ноль во второй раз в этом сезоне НХЛ.
Голкипер «Чикаго» Спенсер Найт не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:0).
24-летний вратарь признан первой звездой игры, отразив 21 бросок соперника. Это второй шатаут американского голкипера в нынешнем сезоне.
Найт провел 21 матч в этом сезоне (10 побед и 11 поражений), пропуская в среднем 2,50 шайбы и отражая 91,7% бросков. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
