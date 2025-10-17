  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Грицюк про подарки для дочери от Палата: «Пали предложил отдать ненужные игрушки его деток нам. Половина оказались даже не открытыми. Очень приятный жест»
Фото
6

Грицюк про подарки для дочери от Палата: «Пали предложил отдать ненужные игрушки его деток нам. Половина оказались даже не открытыми. Очень приятный жест»

Арсений Грицюк рассказал, что Ондржей Палат подарил игрушки его дочери.

«Подарки от Ондржея Палата для Есении. Рассказываю предысторию: в раздевалке ребята спросили, как я встретил семью и как проходит их адаптация, ну я кратко рассказал, что тяжеловато с разницей во времени и что пока я спал всю ночь, доча играла с моими чемоданами и некоторыми вещами (так как я недавно заехал в квартиру, не особо успел купить какие то развлечения для нее), на что Пали предложил мне отдать ненужные игрушки его деток нам.

Я с радостью согласился и вот вы видите счастливого ребенка с кучей новых игрушек. Кстати, половина реально оказались даже не открытыми. Очень приятный жест со стороны игрока команды», – написал нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/arsenigritsyuk81

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Арсения Грицюка
logoАрсений Грицюк
logoНью-Джерси
фото
logoНХЛ
logoОндржей Палат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Грицюк сделал ассист в матче с «Коламбусом». У форварда «Нью-Джерси» 0+3 в 3 играх в сезоне
314 октября, 04:50Видео
Грицюк о дебютной игре в НХЛ: «Я был совершенно потерян. Предсезонка прошла хорошо, но официальные матчи – другое дело. Темп, давление, все происходит очень быстро»
213 октября, 13:31
Грицюк о лигах: «В КХЛ уровень игроков более ровный, в НХЛ есть такие, как Кучеров и Пойнт. Темп здесь выше, а силовые – жестче, но это все еще люди»
613 октября, 09:31
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Тампа» проведет матч с «Детройтом», «Юта» против «Сан-Хосе»
44сегодня, 15:50
Харт о переходе в «Вегас»: «Пришлось пройти долгий путь, чтобы снова играть в хоккей, игру, которую я люблю. Я многому научился, вырос. Просто рад двигаться вперед»
139 минут назад
КХЛ. «Торпедо» принимает ЦСКА, «Динамо» Минск играет с «Нефтехимиком», «Амур» всухую победил «Ладу», «Спартак» обыграл «Адмирал» по буллитам
8054 минуты назадLive
Никитин проводит 700-й матч в КХЛ в качестве главного тренера
1сегодня, 16:24
Ларионов-младший о 8-м месте СКА: «Очень рано говорить про таблицу. Сейчас самое важное – получить уверенность. Пока все очень плотно, все может очень быстро поменяться»
5сегодня, 15:21
Ярош о Москве: «Замечательный город для жизни и хоккея, нравятся его люди. В Словакии возникало ощущение, что мне нечего делать»
7сегодня, 14:57
«Шанхай» подпишет контракт с Харпуром. У экс-защитника «Рейнджерс», «Оттавы» и «Нэшвилла» 212 игр в НХЛ за карьеру (Артур Хайруллин)
8сегодня, 14:27
«Сочи» поместил Джозефса в список отказов. У экс-форварда «Металлурга» 0+2 за 10 матчей в сезоне КХЛ
2сегодня, 14:15
«Сабвей Серф» с Овечкиным в главной роли. Пробуйте скорее!
сегодня, 14:00Тесты и игры
Фетисов о 4 матчах Овечкина без голов: «Начнет забивать с 8-й игры и выйдет на свой обычный график. Будет готовиться, чтобы хорошо сыграть в плей-офф»
3сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
Артем Сериков: «В АХЛ судейство лояльное. Если человека убьют, то максимум удаление будет. Жесткий хоккей, бегут и бьют, бросают из всех позиций»
8 минут назад
Отец Малкина о результативности сына: «Для меня его передачи тоже важны. Тем более он больше отдает, когда может сам бросить»
26 минут назад
Черных о контракте Панарина: «Последние новости по Артемию – это, возможно, игра агента, которая согласована. Все под контролем»
сегодня, 16:16
Алексей Тертышный вошел в штаб «СКА-ВМФ»
1сегодня, 15:56
Гизатуллин вернулся в тренерский штаб «Адмирала»
сегодня, 15:30
«Барыс» подписал полноценный контракт с Панюковым до конца сезона
сегодня, 15:09
Агент Шабанова об адаптации игрока в НХЛ: «Быстро все не происходит, придется столкнуться с нюансами. Главное – получить место в составе и постоянно играть»
сегодня, 14:42
Тамбиев о 250-м матче в «Адмирале»: «Дожать «Спартак» для меня было главнее. А цифры – через 50 игр будет 300, и что дальше?»
14сегодня, 14:01
Жамнов о 4:3 с «Адмиралом»: «У «Спартака» какая‑то нервозность в завершении – моментов много, но чего-то не хватает. С «Амуром» было то же самое»
4сегодня, 13:33
Тренер «Амура» о ротации после 3:0 с «Ладой»: «У нас не санаторий, никому выходных давать не будем. Наша работа – доставлять удовольствие зрителям»
сегодня, 13:05