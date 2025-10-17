Грицюк про подарки для дочери от Палата: «Пали предложил отдать ненужные игрушки его деток нам. Половина оказались даже не открытыми. Очень приятный жест»
Арсений Грицюк рассказал, что Ондржей Палат подарил игрушки его дочери.
«Подарки от Ондржея Палата для Есении. Рассказываю предысторию: в раздевалке ребята спросили, как я встретил семью и как проходит их адаптация, ну я кратко рассказал, что тяжеловато с разницей во времени и что пока я спал всю ночь, доча играла с моими чемоданами и некоторыми вещами (так как я недавно заехал в квартиру, не особо успел купить какие то развлечения для нее), на что Пали предложил мне отдать ненужные игрушки его деток нам.
Я с радостью согласился и вот вы видите счастливого ребенка с кучей новых игрушек. Кстати, половина реально оказались даже не открытыми. Очень приятный жест со стороны игрока команды», – написал нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк в своем телеграм-канале.
Фото: t.me/arsenigritsyuk81
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Арсения Грицюка
