Максим Третьяк подписал контракт с «Сочи» до конца сезона. Сегодня голкипер покинул «Ладу»

Максим Третьяк подписал контракт с «Сочи».

Соглашение с 29-летним голкипером рассчитано до конца сезона-2025/26. Ранее он покинул «Ладу» после расторжения договора.

«Напомним, что ранее вратарь уже выступал за «Сочи» четыре сезона. Всего за наш клуб Третьяк сыграл 106 матчей.

Мы приветствуем Максима вновь в хоккейном клубе «Сочи »!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Третьяк провел 3 игры в текущем сезоне FONBET КХЛ, не одержав ни одной победы при 86% отраженных бросков и коэффициенте надежности 5,14.

У «Сочи» 6 поражений подряд. Команда Крикунова идет 11-й на Западе