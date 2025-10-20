  • Спортс
Спронг вернулся в состав ЦСКА, Карнаухов будет капитаном в матче с минским «Динамо»

Дэниэл Спронг вернулся в состав ЦСКА.

Нападающий попал в заявку на матч с минским «Динамо». Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 20 октября.

Напомним, 28-летний форвард не попал в состав ЦСКА на матчи против «Локомотива» (1:4) и «Торпедо» (1:0). Ранее сообщалось, что лучший бомбардир армейцев Дэниэл Спронг был временно отстранен от тренировок с командой.

Кроме того, защитник Никита Нестеров был лишен капитанской нашивки, капитаном в игре с минским «Динамо» будет нападающий Павел Карнаухов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал ЦСКА
