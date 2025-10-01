«Локомотив» выиграл 6 из 7 последних матчей и лидирует на Западе. Сурин и Сергеев набрали по 3 очка в игре против «Барыса»
«Локомотив» одержал 6-ю победу в 7 последних матчах.
Команда тренера Боба Хартли обыграла «Барыс» со счетом 5:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Егор Сурин и Андрей Сергеев набрали по 3 (1+2) очка, Никита Кирьянов (1+1) и Александр Радулов (0+2) – по 2 балла.
«Локомотив» занимает 1-е место на Западе с 18 очками в 11 играх.
«Барыс» идет на 6-м месте в таблице Востока с 11 очками в 11 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости