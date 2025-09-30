  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Фукале и Исаев – два лучших вратаря КХЛ. «Локомотив» делал хорошие попытки, но не буду отнимать заслуги у Зака». Хартли о поражении от «Динамо» Минск по буллитам
0

«Фукале и Исаев – два лучших вратаря КХЛ. «Локомотив» делал хорошие попытки, но не буду отнимать заслуги у Зака». Хартли о поражении от «Динамо» Минск по буллитам

Боб Хартли прокомментировал поражение «Локомотива» от минского «Динамо».

Ярославцы прервали серию из пяти побед, уступив по буллитам (2:3). Голкипер минчан Зак Фукале не пропустил ни разу в послематчевой серии.

– Что не получилось в серии буллитов? Насколько неприятно в таком стиле прерывать пятиматчевую победную серию?

– Когда игра переходит в буллиты – это противостояние один на один. Наверное, это два лучших вратаря лиги (Фукале и Исаев). Наши ребята делали хорошие попытки, но не буду у них отнимать заслуг Фукале.

– Приятно было встретить Стася, с которым пересекались в «Авангарде»?

– Было здорово играть против него. Мы с ним уже успели пообщаться. У меня к нему огромное уважение. В чемпионский год в «Авангарде» он сыграл ключевую роль. Может не самый яркий игрок, но он делал все, что от него требовалось. Прекрасный хоккеист и человек.

– Первое звено не набрало очков, как оцениваете их действия?

– Мне понравилось, как они работали. Они не так часто выходили на лед из‑за наших удалений, но мне понравилось все, что они показывали. Иванов, Сурин и Радулов все десять игр здорово себя проявляют, – сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoЗак Фукале
logoДаниил Исаев
logoАвангард
logoАндрей Стась
logoЕгор Сурин
logoЛокомотив
logoАлександр Радулов
logoБоб Хартли
logoГеоргий Иванов
logoКХЛ
logoДинамо Минск
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Исаев, Чистяков и Пинчук – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. Федоров из «Металлурга» – лучший новичок
2вчера, 09:17
Хартли о Фроузе: «Байрон – наш воин и боец. Он делает много грязной работы. Я им доволен»
326 сентября, 19:35
Главные новости
Ротенберг о сборной России: «Победим даже канадцев, когда вернемся на международную арену. Вместе пройдем через сложности и примем все жизненные вызовы»
25 минут назад
💣 Капризов подписал контракт с «Миннесотой» на 8 лет и 136 млн долларов. Это крупнейший договор в истории НХЛ по сумме и по средней годовой зарплате
9124 минуты назад
Капризов согласовал с «Миннесотой» новый контракт. Он станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ (Кевин Уикс)
4041 минуту назад
Ротенберг об отстранении Голышева на 6 месяцев за допинг: «Юристы очень грамотно сработали. Спасибо всем, кто помог Анатолию – он отличный игрок»
2сегодня, 13:35
Флери украсил машины игроков «Питтсбурга» наклейками с номером 29 и цветами перед прощальным матчем. Летанг отреагировал: «Когда Малкин прибежал с криками, я понял – что-то не так»
4сегодня, 13:23Фото
Шевченко о Кузнецове: «Медосмотр в «Металлурге» перенесен на завтра. Но вопрос о контракте решен»
47сегодня, 12:49
Подъяпольский восстановился после травмы. Вратарь «Динамо» может сыграть с «Трактором» 2 октября («Бизнес Online»)
сегодня, 12:37
Мама, бабушка и дедушка Панарина были на матче СКА с «Торпедо». Форвард «Рейнджерс» играл за армейцев с 2013 по 2015 год
9сегодня, 12:24Фото
Ротенберг о травме Овечкина: «Мама Саши сказала, что все в порядке – он тренируется. Мы обсуждали многие вопросы, она много помогает и советует»
14сегодня, 11:56
Ларионов-младший о 2:5 с «Торпедо»: «Всегда хочется сыграть лучший матч против бывшей команды – приятно побороться с друзьями. Сейчас не получилось»
3сегодня, 11:27
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Яковлева о «Металлурге»: «Егор не говорил, что чем‑то недоволен и готов поменять клуб. Все будет хорошо, он многое повидал в хоккее»
сегодня, 13:50
Остин Вагнер получит 22 млн рублей от «Шанхая» за сезон-2025/26 (Артур Хайруллин)
сегодня, 13:04
Бландиси о 2:5 с «Торпедо»: «СКА надо перестать быть милыми. Когда мы проникнем в труднодоступные зоны соперника, все пойдет как по маслу»
3сегодня, 12:09
Агент Савикова о новом контракте: «Не рассматриваем игру за «Спартак» на предложенных условиях. Клуб не ведет торги, просто стоит на своем»
2сегодня, 11:41
«Барыс» заплатит Шилу 25 млн рублей за сезон. У голкипера 97,3% сэйвов за 3 игры в КХЛ (Артур Хайруллин)
сегодня, 11:05
Менелл о гражданстве РФ: «Хочу сыграть за сборную России. В КХЛ много классных игроков, но я всегда готов»
1сегодня, 10:38
Форвард «Спартака» Мальцев о Галлане: «Прикольно, что такой тренер приехал в КХЛ. Я уже не молодой, поэтому спокойно к этому отношусь»
сегодня, 10:04
Руа заявил, что Шабанов «засыпал его вопросами» об игре в защите: «Мне это нравится. Еще мне нравится, что у него есть мастерство»
6сегодня, 09:20
Мозякин пожелал Шипачеву набрать 1000 очков в КХЛ: «В этом сезоне все получится, надеюсь. Для меня цифры не значили многого, но тысяча была большим достижением»
1сегодня, 08:53
Есмантович о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «ЦСКА будет рад. Мы первыми увековечили заслуги Сергея – подняли его майку под своды «ЦСКА-Арены»
3сегодня, 08:22