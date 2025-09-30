«Фукале и Исаев – два лучших вратаря КХЛ. «Локомотив» делал хорошие попытки, но не буду отнимать заслуги у Зака». Хартли о поражении от «Динамо» Минск по буллитам

Боб Хартли прокомментировал поражение «Локомотива» от минского «Динамо».

Ярославцы прервали серию из пяти побед, уступив по буллитам (2:3). Голкипер минчан Зак Фукале не пропустил ни разу в послематчевой серии.

– Что не получилось в серии буллитов? Насколько неприятно в таком стиле прерывать пятиматчевую победную серию?

– Когда игра переходит в буллиты – это противостояние один на один. Наверное, это два лучших вратаря лиги (Фукале и Исаев ). Наши ребята делали хорошие попытки, но не буду у них отнимать заслуг Фукале.

– Приятно было встретить Стася, с которым пересекались в «Авангарде»?

– Было здорово играть против него. Мы с ним уже успели пообщаться. У меня к нему огромное уважение. В чемпионский год в «Авангарде» он сыграл ключевую роль. Может не самый яркий игрок, но он делал все, что от него требовалось. Прекрасный хоккеист и человек.

– Первое звено не набрало очков, как оцениваете их действия?

– Мне понравилось, как они работали. Они не так часто выходили на лед из‑за наших удалений, но мне понравилось все, что они показывали. Иванов, Сурин и Радулов все десять игр здорово себя проявляют, – сказал главный тренер «Локомотива » Боб Хартли .