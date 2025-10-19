«Салават» может расстаться с Калинюком. Защитник перешел из «Ак Барса» при обмене Хмелевски («Бизнес Online»)
Защитник Уайатт Калинюк может покинуть «Салават Юлаев».
Как сообщает «Бизнес Online», это связано с низкой эффективностью игрока при высокой стоимости контракта. По данным «Спорт-Экспресса», Калинюк входит в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков клуба (33 млн рублей).
В 8 матчах за клуб из Уфы Уайатт Калинюк набрал 1 (1+0) очко при показателе полезности «минус 6».
Соглашение «Салавата» с 28-летним защитником рассчитано до конца сезона-2025/26. Ранее Калинюк стал частью компенсации при обмене Саши Хмелевски в «Ак Барс».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости