«Салават» может расстаться с Калинюком. Защитник перешел из «Ак Барса» при обмене Хмелевски («Бизнес Online»)

Защитник Уайатт Калинюк может покинуть «Салават Юлаев».

Как сообщает «Бизнес Online», это связано с низкой эффективностью игрока при высокой стоимости контракта. По данным «Спорт-Экспресса», Калинюк входит в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков клуба (33 млн рублей).

В 8 матчах за клуб из Уфы Уайатт Калинюк набрал 1 (1+0) очко при показателе полезности «минус 6».

Соглашение «Салавата » с 28-летним защитником рассчитано до конца сезона-2025/26. Ранее Калинюк стал частью компенсации при обмене Саши Хмелевски в «Ак Барс».