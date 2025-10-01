Наместников забил «Миннесоте» на предсезонке. Форвард «Виннипега» выиграл 75% попыток на точке вбрасывания (9 из 12) в матче
Владислав Наместников забил «Миннесоте» на предсезонке.
«Виннипег» уступил «Уайлд» (2:3) в выставочном матче.
32-летний форвард «Джетс» забросил свою первую шайбу на текущей предсезонке, отличившись во втором периоде.
Россиянин (14:28, 1:38 – в большинстве, 0:53 – в меньшинстве) завершил игру с нейтральной полезностью. Он реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
На вбрасываниях Владислав показал 75% эффективности, выиграв 9 попыток из 12.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
