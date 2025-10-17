«Сочи» 4 года не побеждает «Автомобилист» – 7 поражений подряд. 1.70 – снова проиграют
«Сочи» примет «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ.
«Леопарды» проиграли клубу из Екатеринбурга в 7 последних личных встречах. Последняя победа случилась в октябре 2021 года (5:4, буллиты).
Букмекеры считают гостей явными фаворитам сегодняшнего матча за 1.70. На победу «Сочи» дают коэффициент 4.30, на ничью – 4.20.
Матч пройдет 17 октября и начнется в 19:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
