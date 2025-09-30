Третьяк выступил на конференции «Т-Банк про бизнес»: «Чтобы подняться на вершину, мало собрать звезд первой величины. Нужна правильная расстановка в коллективе»

Владислав Третьяк выступил на конференции «Т-Банка» для бизнесменов.

В своем выступлении президент ФХР провел параллели между созданием спортивной команды и коллектива, способного покорить бизнес-вершины.

Третьяк привел в качестве примера выступление сборной России на домашнем чемпионате мира 2000 года. Имея в составе звездных игроков, команда не стала сплоченным коллективом и в результате заняла лишь 11-е место.

«Чтобы подняться на вершину, мало собрать звезд, пусть даже и первой величины. Нужна правильная расстановка в коллективе, чтобы рядом с лидерами были те, кто будет им помогать.

И обязательно ставьте самые высокие цели, даже если они вам покажутся недостижимыми», – сказал Владислав Третьяк .