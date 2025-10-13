  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Овечкин впервые с 2018-го сделал ассист на «Мэдисон-сквер-гарден». На передачу россиянина в игре с «Рейнджерс» давали 2.90
0

Овечкин впервые с 2018-го сделал ассист на «Мэдисон-сквер-гарден». На передачу россиянина в игре с «Рейнджерс» давали 2.90

Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче против «Рейнджерс» (1:0).

Россиянин сделал пас на победный гол – после наброса капитана «Вашингтона» на 34-й минуте Энтони Бовилье переправил шайбу в ворота.

Овечкин отдал ассист на «Мэдисон-сквер-гарден» впервые с марта 2018 года. После этого у форварда «Кэпиталз» не было ни одной передачи в 13 выездных матчах против «Рейнджерс».

Перед сегодняшней игрой на голевую передачу Овечкина давали коэффициент 2.90.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
logoВашингтон
Madison Square Garden
Ставки на хоккей
logoРейнджерс
logoАлександр Овечкин
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Россия ни разу не побеждала сборные из Южной Америки – 7 поражений, 4 ничьих. Тренд прервется с Боливией, уверены букмекеры
14 минут назад
«Локомотив» не проигрывает в этом сезоне РПЛ. 7.00 – продлит серию еще минимум на 5 матчей
4вчера, 14:34
У Хейлунда 7+1 в 9 матчах за «Наполи» и Данию после ухода из «МЮ». 2.47 – отличится в игре против Греции
3вчера, 13:37
204-я ракетка мира Вашеро сенсационно выиграл «Мастерс» в Шанхае. Со 2-го круга монегаск был аутсайдером в каждом матче
1вчера, 11:15
«Ванкувер» Мюллера – явный фаворит Запада МЛС. За тур до конца регулярки у 3 клубов есть шансы на победу в конференции
1вчера, 09:48
Нидерланды пропустили 3 гола в 5 играх отбора ЧМ-2026. 2.30 – Финляндия забьет им в предстоящем очном матче
вчера, 08:37
«Металлург» и «Авангард» забивают не больше 5 голов в 11 очных матчах подряд. 1.77 – продление серии
вчера, 07:54
Леброн Джеймс продолжит набирать минимум по 10 очков в каждом матче регулярки НБА, уверены букмекеры
7вчера, 07:35
20.00 – Салах побьет рекорд Анри и Де Брюйне по количеству ассистов за сезон АПЛ
411 октября, 14:29
Даниил Медведев не смог выйти в финал «Мастерса» в Шанхае, хотя котировался явным фаворитом против Риндеркнеша
11 октября, 13:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Ротор» не побеждает 4 матча подряд. 1.69 – серия продлится в игре с «Черноморцем»
вчера, 12:40
Более 393 млн рублей выплачено в «Новом Джекпоте» от «Лиги Ставок»
10 октября, 16:03Промо
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе сборной России в матче с Ираном
10 октября, 09:12Промо
Сборная России ни разу не побеждала Иран. 1.69 – тренд прервется
210 октября, 07:32
Медведев котируется андердогом против де Минаура в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае
110 октября, 06:30
ШАЙБОЖОР – хоккейная мега акция от OLIMPBET
9 октября, 14:20Промо
Клиент BetBoom выиграл более 2 000 000 рублей благодаря экспрессу всего из пяти событий! Выигрыш принесла забитая шайба за две секунды до конца матча
8 октября, 15:09Промо
FONBET запускает проект “Великая Погоня 3.0” с Александром Овечкиным
8 октября, 14:37Промо
BetBoom запускает интернет-магазин мерча BetBoom Store!
7 октября, 10:40Промо
Мурад Халидов нокаутировал Сергея Кузьмина на турнире БЕТСИТИ IBA PRO 10
7 октября, 10:09Промо