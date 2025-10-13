Овечкин впервые с 2018-го сделал ассист на «Мэдисон-сквер-гарден». На передачу россиянина в игре с «Рейнджерс» давали 2.90
Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче против «Рейнджерс» (1:0).
Россиянин сделал пас на победный гол – после наброса капитана «Вашингтона» на 34-й минуте Энтони Бовилье переправил шайбу в ворота.
Овечкин отдал ассист на «Мэдисон-сквер-гарден» впервые с марта 2018 года. После этого у форварда «Кэпиталз» не было ни одной передачи в 13 выездных матчах против «Рейнджерс».
Перед сегодняшней игрой на голевую передачу Овечкина давали коэффициент 2.90.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
