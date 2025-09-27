Мифтахов пропустил 6 шайб от «Тампы», сыграв полный матч за «Каролину» на предсезонке. Ранее экс-вратарь «Ак Барса» провел один сезон в системе «Лайтнинг»
Амир Мифтахов пропустил 6 шайб от «Тампы», сыграв полный матч на предсезонке.
25-летний экс-вратарь «Ак Барса» отразил 22 из 28 бросков в выставочном матче с «Лайтнинг» (5:6).
Ранее россиянин провел один сезон (2021/22) в системе «Тампы», выбравшей его на драфте НХЛ-2020 под общим 186-м номером в 6-м раунде.
Мифтахов пропустил 3 шайбы после 7 бросков в 3-м периоде матча с «Флоридой». «Каролина» вела 2:0, когда вратарь появился в игре, и проиграла
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
