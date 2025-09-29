Плотников набрал 550-е очко в КХЛ и разделил 7-е место с Доусом в списке лучших бомбардиров

Сергей Плотников набрал 550-е очко в Fonbet КХЛ.

СКА противостоит «Торпедо » (1:2 , второй период) в домашнем матче.

35-летний форвард петербуржцев Сергей Плотников отметился результативной передачей на 30-й минуте. Это его 550-е очко в чемпионате с учетом плей-офф. Он разделил с Найджелом Доусом 7-е место в списке лучших бомбардиров.

На данный момент на счету Плотникова 550 (239+311) баллов в 953 матчах. Рекордсменом является Вадим Шипачев из «Динамо» Минск (984 балла).

Ранее этой отметки также достигли Сергей Мозякин (928), Александр Радулов (757), Никита Гусев (694), Данис Зарипов (685), Сергей Широков (560), Найджел Доус (550).