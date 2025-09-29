  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плотников набрал 550-е очко в КХЛ и разделил 7-е место с Доусом в списке лучших бомбардиров
1

Плотников набрал 550-е очко в КХЛ и разделил 7-е место с Доусом в списке лучших бомбардиров

Сергей Плотников набрал 550-е очко в Fonbet КХЛ.

СКА противостоит «Торпедо» (1:2, второй период) в домашнем матче. 

35-летний форвард петербуржцев Сергей Плотников отметился результативной передачей на 30-й минуте. Это его 550-е очко в чемпионате с учетом плей-офф. Он разделил с Найджелом Доусом 7-е место в списке лучших бомбардиров. 

На данный момент на счету Плотникова 550 (239+311) баллов в 953 матчах. Рекордсменом является Вадим Шипачев из «Динамо» Минск (984 балла).

Ранее этой отметки также достигли Сергей Мозякин (928), Александр Радулов (757), Никита Гусев (694), Данис Зарипов (685), Сергей Широков (560), Найджел Доус (550). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
logoНайджел Доус
logoТорпедо
logoСКА
logoСергей Плотников
logoКХЛ
logoСергей Мозякин
logoНикита Гусев
logoДанис Зарипов
logoАлександр Радулов
logoСергей Широков
logoВадим Шипачев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. СКА играет с «Торпедо», «Локомотив» против минского «Динамо», «Ак Барс» уступил «Автомобилисту»
25252 минуты назадLive
Хайруллин набирал очки в 12 последних матчах против «Торпедо». 1.42 – гол или ассист сегодня
сегодня, 14:16
КХЛ: шансы СКА и «Торпедо» на победу в матче регулярного чемпионата
сегодня, 05:54
Главные новости
Разин о 4:3 с «Сибирью»: «Металлург» был наголову сильнее. Наконец-то выиграли 3-й период, подправили статистику. Слухи о Кузнецове не комментирую»
4 минуты назад
«Торпедо» обыграло СКА и прервало серию из 3 поражений. Команда Ларионова уступила нижегородцам 2-й раз в сезоне
915 минут назад
КХЛ. СКА играет с «Торпедо», «Локомотив» против минского «Динамо», «Ак Барс» уступил «Автомобилисту»
25252 минуты назадLive
Заварухин о 4:1 «Автомобилиста» с «Ак Барсом»: «Парни вышли биться, умирать друг за друга. После 2 безобразных матчей был разговор в раздевалке, нам нужна была победа»
143 минуты назад
Кузнецов пройдет медосмотр для «Металлурга» во вторник (Алексей Шевченко)
16сегодня, 17:28
Гатиятулин об 1:4 от «Автомобилиста»: «У «Ак Барса» много моментов, не хватило напора. Где‑то отложились предыдущие игры. Равнодушных в команде нет»
8сегодня, 17:15
Матч «Динамо» – «Нефтехимик» начался с задержкой на 10-12 минут из-за проблем со светом на «ВТБ-Арене»
3сегодня, 16:58
«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей, команда Разина – 1-я на Востоке
7сегодня, 16:43
Бэбкок – в списке кандидатов на пост тренера «Ак Барса» («СЭ»)
13сегодня, 16:35
«Автомобилист» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Ак Барс» – 4:1. У команды Гатиятулина 2-е поражение в 5 последних матчах
11сегодня, 16:16
Ко всем новостям
Последние новости
«Барыс» впервые за 7 сезонов обыграл «Адмирал» всухую, Логвин набрал 1+1. У команды Тамбиева 3 поражения подряд
36 минут назад
Пачкалин о старте «Спартака»: «Судить о результатах будем весной. В клубе сильный штаб, все знают, что такое большие победы, организация отлаженная»
сегодня, 15:37
Сергей Коньков: «Грицюк приехал в НХЛ в самом расцвете сил. У него хорошие перспективы. Сейчас он находится на своем месте»
1сегодня, 13:59
Слепышев о «Динамо»: «Психологически давит, что клуб находится внизу таблицы. Такое не должно долго продолжаться, нужно подниматься выше»
6сегодня, 13:04
Гамзин об игре с «Ладой»: «Команда меня поддержала. Когда я выскочил на лед, многие сказали: «Давай, давай, Гамза». Для будущей уверенности хорошо, что не пропустил»
2сегодня, 12:53
Сергей Коньков: «У «Ак Барса» мастеровитая команда. Есть моменты, которые нужно корректировать, но потенциал у клуба большой»
сегодня, 12:42
Николай Бобров: «У Демидова с катанием никогда проблем не замечалось. Не знаю, кто выдумал это. Ваня обыгрывал людей и ногами, и руками, и головой»
2сегодня, 12:29
Мальцев о 4-м поражении подряд дома: «Спартак» давно не побеждал перед своими болельщиками, стыдно уже. Нужно сконцентрированнее играть, серьезнее и солиднее действовать»
1сегодня, 12:14
Эдуард Кудерметов: «Ак Барс» всегда ставит перед собой максимальные задачи. Проблемы случаются, состав не гарантирует результат. Главное – мотивация игроков, единый коллектив чтобы был»
сегодня, 11:58
Гросс о «Тракторе»: «Мы стартовали с 6 игр подряд на выезде, было непросто. Наложились травмы, дисквалификации»
сегодня, 11:14