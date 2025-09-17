Футбольное «Динамо» поздравило Овечкина с 40-летием: «Главный хоккеист мира. Желаем легенде здоровья, благополучия и побед любимого «Динамо»
Футбольное «Динамо» поздравило Александра Овечкина с 40-летием.
«Сегодня исполняется 40 лет главному хоккеисту мира – Александру Овечкину!
Лучший снайпер в истории НХЛ, обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион России.
Желаем легенде и дальше покорять рекорды на льду, а также здоровья, семейного благополучия и побед любимого «Динамо»!
С праздником, Саша!» – сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».
Ротенберг поздравил Овечкина с 40-летием: «Лучший снайпер всех времен и пример для миллионов. Мы вместе работали на чемпионатах мира, много лет развиваем детский хоккей»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
