  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Смирнов о СКА при Ларионове и Ротенберге: «Стало посвободнее, нет дедовщины. Раньше молодому не все можно было сделать и сказать»
0

Смирнов о СКА при Ларионове и Ротенберге: «Стало посвободнее, нет дедовщины. Раньше молодому не все можно было сделать и сказать»

Никита Смирнов сравнил СКА при Игоре Ларионове и при Романе Ротенберге.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ 23-летний защитник провел 10 матчей и забил один гол при полезности «минус 3».

– Чувствуется, что Ларионов внес существенные изменения внутри команды?

– Да, конечно. Новый подход к коллективу. Все немножечко по-другому начали смотреть на нашу любимую игру. Я уверен, что все счастливы и довольны.

 – Ранее я общался с твоими партнерами по команде, защитником Данилой Галенюком и вратарем Артемием Плешковым, и они оба сказали, что при предыдущем главном тренере в СКА не хватало позитива и хорошей рабочей этики. Ты согласен с ними?

– Скажу так: в том году и прошлые года немного не все можно было сказать и сделать. А сейчас такая обстановка, что посвободнее стало.

– В плане внутрикомандной риторики?

– Мысленно, атмосферно.

– То есть, раньше чувствовалось какое-то напряжение?

– Ну, может. Я от лица молодых говорю. Так скажу: для молодого было не все дозволено. Далеко не все можно было сделать и сказать. Кому-то можно, кому-то – нет.

– Была какая-то определенная иерархия?

– Не знаю, как объяснить. Но сейчас как бы все в равных условиях. Нет никакой вот этой, как грубо говорят, дедовщины и так далее. Коллектив классный сейчас.

Думаю, благодаря тренеру, который пришел с позитивом, – сказал защитник СКА Никита Смирнов.

Галенюк о том, что при Ротенберге в СКА было напряженнее: «Местами бывало, да. Сейчас на позитиве, с улыбкой. Раньше этого не хватало»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт день за днем»
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoНикита Смирнов
logoСКА
logoРоман Ротенберг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Галенюк о том, что при Ротенберге в СКА было напряженнее: «Местами бывало, да. Сейчас на позитиве, с улыбкой. Раньше этого не хватало»
530 сентября, 15:55
Ларионов о том, что тренеры СКА не прослушивают разговоры игроков в перерывах: «Раздевалка – это их территория. У нас нет прослушки, микрофонов. Может, такое было раньше»
930 сентября, 06:15
Плющев о Ларионове в СКА: «Клуб имел лицо, характер. Когда начинают все менять, вплоть до символики, отказываются от игроков, которые верой и правдой служили, это вызывает удивление»
519 сентября, 14:12
Главные новости
Айкел хочет 13+ млн долларов в год по новому договору с «Вегасом». Сделка Капризова с «Миннесотой» не повлияла на стороны (The Fourth Period)
122 минуты назад
ВидеоСпортс’’ покажет матч Fonbet КХЛ «Динамо» – «Трактор». Начало – в 19:30 по Москве
34 минуты назадВидео
«Флорида» подписала контракт с Микколой на 8 лет и 40 млн долларов. Договор с 29-летним защитником вступит в силу летом 2026-го
335 минут назад
Губерниев о Капризове: «Через 3-4 года «Миннесота» созреет, чтобы бороться за Кубок Стэнли. У «Вашингтона» тоже была слабая команда, но взяла трофей с Овечкиным»
1051 минуту назад
Кросби – 12-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Пастрняк – 11-й, Хеллибак – 14-й, Марнер – 17-й, Райнхарт – 18-й
2сегодня, 13:34
Кто из легенд хоккея снимался в «Молодежке»? А кто забрасывал шайбу в «Смешариках»?
сегодня, 13:30Спецпроект
Епанчинцев об отставке из «Сибири»: «Было видно, к чему идет – руководство не общалось со мной недели две. Состав поменялся, не хватило времени сыграться»
5сегодня, 13:17
КХЛ отстранила Чеккони на 1 матч. Защитник «Авангарда» спровоцировал драку в игре с «Адмиралом»
18сегодня, 13:05
Андрей Баландин: «Кузнецов не помощник «Металлургу» – он не подходит под хоккей Разина и плохо играет в центре. Вот Малкина пригласить было бы круто»
10сегодня, 12:53
«Сибирь» назначит Буцаева главным тренером. Ранее клуб уволил Епанчинцева («Чемпионат»)
25сегодня, 12:27
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о Кузнецове в «Металлурге»: «Усиление для всей КХЛ. Уровень лиги сейчас такой, что на первых ролях Радулов и Шипачев, которым под 40 лет, и легионеры из АХЛ»
1сегодня, 13:49
Назаров о драке вратарей в игре «Авангард» – «Адмирал»: «Рейтинги взлетели, хайлайты разлетелись по миру. Это и есть популярность – то, к чему нужно стремиться»
10сегодня, 12:42
Хлестов о том, с кем из футболистов можно сравнить Овечкина по влиянию на вид спорта: «С Пеле и Марадоной. Если говорить о наших – Черенков»
6сегодня, 11:20
«Шанхай Дрэгонс» сыграет с «Трактором». Команде нужна ваша поддержка в игре против челябинцев!
сегодня, 11:00Реклама
«Вашингтон» выставил Тринеева на драфт отказов, «Колорадо» – Гущина. Форвардов хотят отправить в АХЛ
7сегодня, 10:20
Квартальнов о поражении минского «Динамо»: «Не скажу, что «Северсталь» – жесткая команда, но мы падаем на ровном месте. Ключевой момент – не забили «5 на 3»
сегодня, 09:59
«Авангард» не планирует менять пары в защите, заявил Буше: «Чистяков и Шарипзянов – словно неразлучные братья‑близнецы, у Лажуа и Ибрагимова есть слаженность»
2сегодня, 08:50
Кузнецовым интересовались «Торонто», «Флорида» и «Питтсбург». Стороны не договорились («Mash на спорте»)
25сегодня, 08:40
Николай Заварухин о поднятии стяга Дацюка под своды «УГМК-Арены»: «Великий игрок, много сделал для хоккея в Екатеринбурге. Мы не имели права проигрывать в этот день»
сегодня, 08:15
Кадейкин о Шабанове и Кравцове: «Оба должны успешно заходить в НХЛ. Главное, чтобы не сыграли неожиданные факторы – иногда играют роль нелепые вещи, что даже не подозреваешь о них»
4сегодня, 04:40