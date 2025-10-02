Смирнов о СКА при Ларионове и Ротенберге: «Стало посвободнее, нет дедовщины. Раньше молодому не все можно было сделать и сказать»

Никита Смирнов сравнил СКА при Игоре Ларионове и при Романе Ротенберге.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ 23-летний защитник провел 10 матчей и забил один гол при полезности «минус 3».

– Чувствуется, что Ларионов внес существенные изменения внутри команды?

– Да, конечно. Новый подход к коллективу. Все немножечко по-другому начали смотреть на нашу любимую игру. Я уверен, что все счастливы и довольны.

– Ранее я общался с твоими партнерами по команде, защитником Данилой Галенюком и вратарем Артемием Плешковым, и они оба сказали, что при предыдущем главном тренере в СКА не хватало позитива и хорошей рабочей этики. Ты согласен с ними?

– Скажу так: в том году и прошлые года немного не все можно было сказать и сделать. А сейчас такая обстановка, что посвободнее стало.

– В плане внутрикомандной риторики?

– Мысленно, атмосферно.

– То есть, раньше чувствовалось какое-то напряжение?

– Ну, может. Я от лица молодых говорю. Так скажу: для молодого было не все дозволено. Далеко не все можно было сделать и сказать. Кому-то можно, кому-то – нет.

– Была какая-то определенная иерархия?

– Не знаю, как объяснить. Но сейчас как бы все в равных условиях. Нет никакой вот этой, как грубо говорят, дедовщины и так далее. Коллектив классный сейчас.

Думаю, благодаря тренеру, который пришел с позитивом, – сказал защитник СКА Никита Смирнов .

Галенюк о том, что при Ротенберге в СКА было напряженнее: «Местами бывало, да. Сейчас на позитиве, с улыбкой. Раньше этого не хватало»