Казинс оштрафован на 2148 долларов за удар клюшкой по руке Демидова
Ник Казинс оштрафован за удар клюшкой по руке Ивана Демидова.
В ходе выставочного матча нападающий «Оттавы» наотмашь ударил форварда «Монреаля» клюшкой по руке, за что получил удаление на две минуты.
НХЛ оштрафовала Ника Казинса на 2148,44 долларов – это максимальная сумма, предусмотренная коллективным соглашением.
В этом матче «Канадиенс» победили со счетом 5:0, а Иван Демидов набрал 2 (0+2) очка.
