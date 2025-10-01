Исаков о том, принципиально ли «Торпедо» обыграть Ларионова: «Не сказал бы. Понимаем, что это наш конкурент в конференции. За скобки эти игры не выносим»

Алексей Исаков подвел итоги матча против СКА (3:2 ОТ).

«Торпедо» обыграло команду тренера Игоря Ларионова в 3-й раз в сезоне. Клуб из Нижнего Новгорода отыгрался с 0:2 по ходу матча и победил в овертайме.

В прошлом сезоне Ларионов возглавлял «Торпедо».

– Непростой матч. Два первых периода оставили двоякое впечатление. Многое не получалось. Те моменты, которые шли в первой игре, сегодня абсолютно не работали. Поэтому пришлось некоторые вещи подкорректировать в перерыве. В овертайме ребята справились с давлением.

– Что не получалось в первых двух периодах? Какой был разговор перед третьим периодом?

– Было много брака. Обозначили, что нужно дождаться момента и забить гол, который, возможно, перевернет игру, так и получилось.

– Вас удивил буллит Атанасова?

– Он нас второй матч удивляет. Есть неординарные действие в игре. Он их использует, он молодец.

– Вам принципиально обыграть Ларионова?

– Не сказал бы, что принципиально. Понимаем, что это наш конкурент в конференции. За скобки мы эти игры не выносим.

– Вашего вратаря дважды удалили. Что думаете об этом?

– Такие моменты бывают, когда перед игрой что-то проговариваешь, и это происходит. Непосредственно перед игрой мы проговорили момент, что часто бывают удаления за сдвинутые ворота. Так и получилось.

Нужно больше обращать внимание на установку ворот. Вратари, конечно, задевают их. Но иногда они сами жалуются, что крепления не очень прочно стоят на своих местах. Нужно и судьям, и вратарям обращать на это внимание. Но все-таки доля какого-то случая присутствует в этих удалениях, – сказал главный тренер «Торпедо » Алексей Исаков .