Маккиннон – 3-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека», сделавший 600 передач в НХЛ

Нэтан Маккиннон достиг отметки 600 передач в НХЛ.

Нападающий «Колорадо» набрал 5 (1+4) очков в матче против «Питтсбурга» (6:2).

Теперь на счету Нэтана Маккиннона 945 (345+600) баллов в 821 игре в НХЛ .

Он стал третьим игроком в истории «Колорадо » и «Квебека », сделавшим 600 передач в лиге.

Ранее это удалось Джо Сакику (1016) и Петеру Штястны (668).