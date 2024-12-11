Маккиннон – 3-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека», сделавший 600 передач в НХЛ
Нэтан Маккиннон достиг отметки 600 передач в НХЛ.
Нападающий «Колорадо» набрал 5 (1+4) очков в матче против «Питтсбурга» (6:2).
Теперь на счету Нэтана Маккиннона 945 (345+600) баллов в 821 игре в НХЛ.
Он стал третьим игроком в истории «Колорадо» и «Квебека», сделавшим 600 передач в лиге.
Ранее это удалось Джо Сакику (1016) и Петеру Штястны (668).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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