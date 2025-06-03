Форвард «Виннипега» Купари перешел в «Лугано». Контракт – на 2 года
Расмус Купари продолжит карьеру в Швейцарии.
«Лугано» объявил о подписании двухлетнего контракта с 25-летним финским нападающим. Он находился в статусе ограниченно свободного агента.
В сезоне-2024/25 Купари провел 59 матчей в рамках регулярного чемпионата НХЛ и набрал 8 (5+3) очков при показателе полезности «0». В плей-офф игрок на лед не выходил.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Лугано»
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