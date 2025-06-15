Бобровский разделил 17-е место среди вратарей по победам в истории плей-офф НХЛ с Бродой

Сергей Бобровский вышел на 17-е место по победам в истории плей-офф НХЛ.

Вратарь «Флориды» отразил 19 бросков из 21 в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (5:2, 3-2).

Теперь в активе Сергея Бобровского 60 побед в 116 играх в плей-офф НХЛ в карьере.

Он повторил достижение Турка Броды (60), разделив с ним 17-е место среди вратарей по победам в истории плей-офф Кубка Стэнли.

Следующими в этом списке идут Хенрик Лундквист и Том Баррассо (по 61 победе). Рекордсмен – Патрик Руа (151).