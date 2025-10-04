«Флорида» – главный фаворит нового сезона НХЛ. «Эдмонтон» и «Каролина» делят 2-е место в линии, «Даллас» и «Колорадо» – в топ-5

Букмекеры считают «Флориду» главным фаворитом нового сезона НХЛ.

На третий титул «Пантерз» подряд выставлен коэффициент 8.00. Также в топ-3 фаворитов входят «Эдмонтон» и «Каролина» (по 10.00).

Обладатель Кубка Стэнли в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Флорида» – 8.00

2-3. «Эдмонтон» – 10.00

2-3 – «Каролина» – 10.00

4-5. «Даллас» – 12.00

4-5 – «Колорадо» – 12.00

6. «Вегас» – 13.00

7. «Тампа» – 18.00

8-9. «Нью-Джерси» – 20.00

8-9. «Торонто» – 20.00

10. «Лос-Анджелес» – 23.00

«Локомотив» не проигрывает в РПЛ почти полгода. Неужели будет рекорд?