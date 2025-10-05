Артюхин об отставке Ларионова из СКА: «Слухи. Он создавал команду с нуля. Стиль, который он пропагандирует, не всем игрокам подходит, не все сразу могут его показывать, нужно время»
Евгений Артюхин прокомментировал слухи об отставке Игоря Ларионова из СКА.
Ранее появилась информация, что главный тренер может покинуть клуб в случае поражений от «Локомотива» и «Автомобилиста».
СКА проиграл три матча подряд и занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 12 очков за 11 игр.
«Думаю, что это слухи. Рано делать выводы. По сути Ларионов создавал команду с нуля. Тот стиль игры, который он пропагандирует, не всем игрокам подходит и не все сразу могут его показывать. В такой комбинационный хоккей сложно играть.
Поэтому нужно время, чтобы тренерский штаб поработал и адаптировал игроков к такому стилю. Они еще могут выйти из такой ситуации», – сказал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин.
