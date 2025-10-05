  • Спортс
  • Артюхин об отставке Ларионова из СКА: «Слухи. Он создавал команду с нуля. Стиль, который он пропагандирует, не всем игрокам подходит, не все сразу могут его показывать, нужно время»
2

Евгений Артюхин прокомментировал слухи об отставке Игоря Ларионова из СКА.

Ранее появилась информация, что главный тренер может покинуть клуб в случае поражений от «Локомотива» и «Автомобилиста».

СКА проиграл три матча подряд и занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 12 очков за 11 игр.

«Думаю, что это слухи. Рано делать выводы. По сути Ларионов создавал команду с нуля. Тот стиль игры, который он пропагандирует, не всем игрокам подходит и не все сразу могут его показывать. В такой комбинационный хоккей сложно играть.

Поэтому нужно время, чтобы тренерский штаб поработал и адаптировал игроков к такому стилю. Они еще могут выйти из такой ситуации», – сказал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
