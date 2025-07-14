Самсонов – 4-й в рейтинге свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке, Георгиев – 10-й. Рословик лидирует, Олофссон – 2-й (Sportsnet)

Двое россиян вошли в список лучших свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке.

Sportsnet обновил рейтинг хоккеистов, находящихся без контрактов. Его возглавил форвард Джек Рословик, выступавший в прошлом сезоне за «Каролину».

Полный список выглядит следующим образом :

1. Джек Рословик («Каролина »);

2. Виктор Олофссон («Вегас»);

3. Мэтт Гризлик («Питтсбург »);

4. Илья Самсонов («Вегас »);

5. Макс Пачиоретти («Торонто»);

6. Люк Канин («Коламбус»);

7. Йоэль Кивиранта («Колорадо»).

8. Майкл Карконе («Юта»).

9. Ян Рутта («Сан-Хосе»);

10. Александр Георгиев («Сан-Хосе»).

Примечание : в скобках указан предыдущий клуб игрока.