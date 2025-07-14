Самсонов – 4-й в рейтинге свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке, Георгиев – 10-й. Рословик лидирует, Олофссон – 2-й (Sportsnet)
Двое россиян вошли в список лучших свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке.
Sportsnet обновил рейтинг хоккеистов, находящихся без контрактов. Его возглавил форвард Джек Рословик, выступавший в прошлом сезоне за «Каролину».
Полный список выглядит следующим образом:
1. Джек Рословик («Каролина»);
2. Виктор Олофссон («Вегас»);
3. Мэтт Гризлик («Питтсбург»);
4. Илья Самсонов («Вегас»);
5. Макс Пачиоретти («Торонто»);
6. Люк Канин («Коламбус»);
7. Йоэль Кивиранта («Колорадо»).
8. Майкл Карконе («Юта»).
9. Ян Рутта («Сан-Хосе»);
10. Александр Георгиев («Сан-Хосе»).
Примечание: в скобках указан предыдущий клуб игрока.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportsnet
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