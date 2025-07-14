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Самсонов – 4-й в рейтинге свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке, Георгиев – 10-й. Рословик лидирует, Олофссон – 2-й (Sportsnet)

Двое россиян вошли в список лучших свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке.

Sportsnet обновил рейтинг хоккеистов, находящихся без контрактов. Его возглавил форвард Джек Рословик, выступавший в прошлом сезоне за «Каролину».

Полный список выглядит следующим образом:

1. Джек РословикКаролина»);

2. Виктор Олофссон («Вегас»);

3. Мэтт Гризлик («Питтсбург»);

4. Илья Самсонов («Вегас»);

5. Макс Пачиоретти («Торонто»);

6. Люк Канин («Коламбус»);

7. Йоэль Кивиранта («Колорадо»).

8. Майкл Карконе («Юта»).

9. Ян Рутта («Сан-Хосе»);

10. Александр Георгиев («Сан-Хосе»). 

Примечание: в скобках указан предыдущий клуб игрока.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportsnet
logoНХЛ
logoЛюк Канин
logoЯн Рутта
logoСан-Хосе
logoЮта
logoАлександр Георгиев
logoМайкл Карконе
logoВегас
logoКаролина
logoМакс Пачиоретти
рейтинги
logoИлья Самсонов
logoМэтт Гризлик
logoДжек Рословик
logoКоламбус
logoТоронто
logoЙоэль Кивиранта
logoПиттсбург
logoКолорадо
logoВиктор Олофссон
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