  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Чикаго» заключил пробный контракт с Гризликом. У защитника 40 очков за 82 игры в прошлом сезоне
1

«Чикаго» заключил пробный контракт с Гризликом. У защитника 40 очков за 82 игры в прошлом сезоне

«Чикаго» заключил пробный контракт с Мэттом Гризликом.

31-летний защитник присоединится к команде на тренировочных сборах, которые стартуют 18 сентября.

В прошлом сезоне Гризлик выступал за «Питтсбург» и набрал 40 (1+39) очков за 82 игры в регулярном чемпионате при полезности «минус 6».

Зарплата игрока по предыдущему контракту составляла 2,75 млн долларов за сезон.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoНХЛ
logoЧикаго
logoМэтт Гризлик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Чикаго» продлил контракт с Найтом на 3 года, кэпхит – 5,83 млн долларов. 24-летний вратарь перешел из «Флориды» по ходу прошлого сезона
1113 сентября, 16:42
Бедард о новом контракте: «Не думаю об этом. Я хочу остаться, «Чикаго» хочет сохранить меня – это произойдет»
113 сентября, 08:36
«Питтсбург» и Флери подписали пробный контракт – 40-летний вратарь проведет прощальный матч в составе «Пингвинс» 27 сентября
2712 сентября, 15:32
Главные новости
КХЛ. «Амур» принимает «Сибирь», «Шанхай» сыграет с «Адмиралом», «Авангард» встретится с «Салаватом», «Ак Барс» против «Нефтехимика»
3821 минуту назадLive
Ротенберг поздравил Овечкина с 40-летием: «Лучший снайпер всех времен и пример для миллионов. Мы вместе работали на чемпионатах мира, много лет развиваем детский хоккей»
410 минут назад
Панарин, Зибанежад, Трочек и Фокс – альтернативные капитаны «Рейнджерс» на сезон-2025/26
134 минуты назад
Кубок Первого канала-2025 пройдет в Новосибирске, заявил Третьяк: «Там новый стадион, болельщики хорошо ходят. Изначально хотели сыграть в Ярославле»
346 минут назад
Концерт Гуфа на «G-Drive Арене» отменили из-за хоккейного матча, сообщили представители рэпера. «Авангард» в этот день играет в гостях
956 минут назад
Овечкину исполнилось 40 лет. «Динамо» поздравило воспитанника клуба
40сегодня, 08:22
Агент Кузнецова о желаемой зарплате игрока в НХЛ: «Меньше 2,5 млн долларов. Очень комфортные цифры для клубов»
25сегодня, 08:07
«Ак Барс» о переподписании Яруллина: «Использовали официально разрешенный инструмент КХЛ. Рады, что нашли взаимопонимание»
19сегодня, 05:39
Козлов о возвращении в «Динамо»: «В КХЛ были предложения, но я был на связи с клубом, даже когда был главным тренером «Сочи»
6сегодня, 02:39
Третьяк о лимите: «Позиция ФХР – три легионера на клуб, мы за своих хоккеистов. Средние игроки пусть выступают в Америке или Канаде»
38вчера, 21:53
Ко всем новостям
Последние новости
Третьяк о 40-летии Овечкина: «Я Сашу уже поздравил. Один день перепутал – думал, в Америке минус сутки. Важно, что он при жизни стал легендой»
1сегодня, 08:27
Третьяк о матче России с США: «Это нереально. Надо договариваться заранее, за год»
2сегодня, 04:37
Крикунов про 0:3 с «Торпедо»: «Сочи» нанес 37 бросков – где-то должны были пробить, но не хватило спортивной злости»
сегодня, 03:04
Козырев о 2:5 с «Металлургом»: «Северсталь» упустила инициативу, получив три удаления. С таким соперником удаляться нельзя»
сегодня, 02:52
Исаков о 3:0 с «Сочи»: «Торпедо» осталось в игре благодаря Кульбакову. Дальше взяли шайбу под контроль и в концовке сыграли увереннее»
2сегодня, 02:24
У проспекта «Нэшвилла» Оззи Висблатта в ДТП погиб брат Орка, форварду было 25 лет. Клуб выразил соболезнования
2вчера, 21:46
Каюмов – лучший бомбардир «Локомотива» в КХЛ с 251 очками в 502 матчах. Он обошел достижение Аверина
4вчера, 20:38
Яруллин заработает 104 млн рублей в «Ак Барсе» за 3 года. Зарплата защитника снизится с 55 до 24 млн в этом сезоне по новому соглашению («СЭ»)
3вчера, 19:47
У Сурина 4+1 в 5 матчах сезона. 19-летний форвард лидирует в списке снайперов «Локомотива»
5вчера, 19:13
«Металлург» впервые с 2020 года обыграл «Северсталь» в гостях. У команды Разина 3 победы в 5 матчах сезона
4вчера, 18:37