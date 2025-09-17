«Чикаго» заключил пробный контракт с Гризликом. У защитника 40 очков за 82 игры в прошлом сезоне

«Чикаго» заключил пробный контракт с Мэттом Гризликом.

31-летний защитник присоединится к команде на тренировочных сборах, которые стартуют 18 сентября.

В прошлом сезоне Гризлик выступал за «Питтсбург » и набрал 40 (1+39) очков за 82 игры в регулярном чемпионате при полезности «минус 6».

Зарплата игрока по предыдущему контракту составляла 2,75 млн долларов за сезон.