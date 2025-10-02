НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» с Овечкиным против «Бостона», «Тампа» сыграет с «Флоридой», «Рейнджерс» – с «Нью-Джерси», «Филадельфия» против «Айлендерс»
В НХЛ пройдут очередные выставочные матчи перед стартом сезона.
Александр Овечкин впервые за межсезонье вошел в состав «Кэпиталс» на игру.
Выставочные матчи
«Вашингтон» – «Бостон» – 02:00
«Тампа-Бэй» – «Флорида» – 02:00
«Рейнджерс» – «Нью-Джерси» – 02:00
«Филадельфия» – «Айлендерс» – 02:00
«Сент-Луис» – «Оттава» – 03:00
«Юта» – «Лос-Анджелес» – 04:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
