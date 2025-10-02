  • Спортс
  НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» с Овечкиным против «Бостона», «Тампа» сыграет с «Флоридой», «Рейнджерс» – с «Нью-Джерси», «Филадельфия» против «Айлендерс»
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» с Овечкиным против «Бостона», «Тампа» сыграет с «Флоридой», «Рейнджерс» – с «Нью-Джерси», «Филадельфия» против «Айлендерс»

В НХЛ пройдут очередные выставочные матчи перед стартом сезона.

Александр Овечкин впервые за межсезонье вошел в состав «Кэпиталс» на игру.

Выставочные матчи

«Вашингтон» – «Бостон» – 02:00

«Торонто» – «Детройт» – 02:00

«Тампа-Бэй» – «Флорида» – 02:00

«Рейнджерс» – «Нью-Джерси» – 02:00

«Филадельфия» – «Айлендерс» – 02:00

«Сент-Луис» – «Оттава» – 03:00

«Юта» – «Лос-Анджелес» – 04:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

