Макгроарти – лучший проспект «Питтсбурга» по версии сайта НХЛ, Койвунен – 2-й, Киндел – 3-й

Рутгер Макгроарти – лучший проспект «Питтсбурга» по версии сайта НХЛ.

21-летний американский форвард возглавил список перспективных игроков из системы «Пингвинс».

1. Рутгер Макгроарти , нападающий, 21 год (в прошлом сезоне провел 8 матчей в НХЛ , большую его часть отыграл в АХЛ ).

2. Вилле Койвунен, нападающий, 22 года (в прошлом сезоне провел 8 матчей в НХЛ, большую его часть отыграл в АХЛ).

3. Бенжамин Киндел, нападающий, 18 лет («Калгари Хитмен », WHL).

4. Оуэн Пикеринг , защитник, 21 год (в прошлом сезоне провел 25 матчей в НХЛ).

5. Харрисон Брунике, защитник, 19 лет («Кэмлупс», WHL / «Уилкс-Бэрри», АХЛ).