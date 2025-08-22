Макгроарти – лучший проспект «Питтсбурга» по версии сайта НХЛ, Койвунен – 2-й, Киндел – 3-й
Рутгер Макгроарти – лучший проспект «Питтсбурга» по версии сайта НХЛ.
21-летний американский форвард возглавил список перспективных игроков из системы «Пингвинс».
1. Рутгер Макгроарти, нападающий, 21 год (в прошлом сезоне провел 8 матчей в НХЛ, большую его часть отыграл в АХЛ).
2. Вилле Койвунен, нападающий, 22 года (в прошлом сезоне провел 8 матчей в НХЛ, большую его часть отыграл в АХЛ).
3. Бенжамин Киндел, нападающий, 18 лет («Калгари Хитмен», WHL).
4. Оуэн Пикеринг, защитник, 21 год (в прошлом сезоне провел 25 матчей в НХЛ).
5. Харрисон Брунике, защитник, 19 лет («Кэмлупс», WHL / «Уилкс-Бэрри», АХЛ).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
