Гру после 2:3 от «Динамо»: «Я не расстроен усилиями команды, мы боролись, был отличный камбэк. Хорошо, что мы поняли, что нужно играть до самого конца»

Бенуа Гру подвел итоги матча «Трактора» с московским «Динамо» (2:3 Б).

Челябинская команда ушла с 0:2, сравняв счет за 27 секунд до конца 3-го периода, но уступила по буллитам.

– Был отличный камбэк. В большинстве нужно находить способы забрасывать шайбы, чего мы не сделали.

– Каких эмоций больше – радости от камбэка или разочарования от результата?

– Я не расстроен усилиями команды, мы боролись, но и соперник вышел готовым. Мы медленно начали матч, а «Динамо» – отлично. [Вратарь] Сергей Мыльников провел хорошую игру. Хорошо, что мы поняли, что нужно играть до самого конца. В овертайме в формате «4 на 3» нужно играть лучше.

– Как оцените буллит Дер-Аргучинцева, который пытался завершить его броском из-под ног? Не считаете ли это пижонским решением?

– У нас есть уверенность в ребятах. Если бы он реализовал буллит, вы бы не задавали этот вопрос. Семен отлично сыграл, он попробовал так исполнить [бросок], потому что был уверен в себе.

– Вы знаете, что вернули болельщиков «Трактора» на трибуны?

– Болельщики должны помнить, что матч длится 60 минут. Я видел многое в карьере, уверен, что такой камбэк добавил эмоций, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру .

