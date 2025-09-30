  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гру о 3:6 от «Спартака»: «Разочарован, «Трактор» не заслужил победу. У Ливо много хороших эпизодов, не ждал, что он сразу забросит 49 шайб»
2

Гру о 3:6 от «Спартака»: «Разочарован, «Трактор» не заслужил победу. У Ливо много хороших эпизодов, не ждал, что он сразу забросит 49 шайб»

Бенуа Гру высказался о поражении «Трактора» от «Спартака» в Fonbet КХЛ.

Челябинский клуб проиграл на выезде со счетом 3:6. 

– Разочарован усилиями нашей команды в этом матче, сегодня мы не заслужили победы.

– Ливо в большинстве в концовке матча играл на лицевой линии и пятачке. Это ситуативное решение или тренерская задумка?

– Этот компонент мы отрабатываем. У Ливо сейчас много хороших эпизодов, он принимает хорошие решения. Но вратарь хорошо играет или шайба просто не попадает в ворота. Я не ждал, что он сразу после подписания забросит 49 шайб. На сегодняшний момент у него 12-13 очков. В шайбе Светлакова тоже есть его заслуга.

– У Дриджера было повреждение?

– У него не было травмы, заменить вратаря – мое решение.

– Как оцените возвращение Григоренко?

– Мне понравились усилия Михаила на льду, он уверенно действовал с шайбой, создавал моменты, рад вновь его видеть на площадке, – сказал главный тренер «Трактора». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoКрис Дриджер
logoМатч ТВ
logoАндрей Светлаков
logoТрактор
logoДжош Ливо
logoСпартак
logoКХЛ
logoБенуа Гру
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» обыграл «Трактор» – 6:3. У Порядина 2+2, Коростелев сделал дубль, у Ружички и Рубцова по голу и ассисту
8сегодня, 19:01
«Трактор» заменил Дриджера в перерыве матча со «Спартаком». Вратарь пропустил 3 шайбы в 1-м периоде
сегодня, 17:42
Вратарь «Трактора» Мыльников: «Всегда чувствую в себе силы. Считаю, что я даже лучший в КХЛ. А как по-другому играть в хоккей, если не считать так?»
825 сентября, 21:37
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Тампа» – с «Флоридой», «Колорадо» против «Вегаса», «Миннесота» встретится с «Виннипегом»
1сегодня, 19:25
Агент Кузнецова: «В «Металлурге» проявили интерес, мы приостановили переговоры с клубами НХЛ. Евгений пройдет медосмотр, если завтра договоримся»
20сегодня, 20:01
Герин о новом контракте Капризова: «Великий день для «Миннесоты», болельщиков, всего штата. Это не было простым решением, Кирилл хотел убедиться, что будет счастлив»
3сегодня, 19:23
«Спартак» обыграл «Трактор» – 6:3. У Порядина 2+2, Коростелев сделал дубль, у Ружички и Рубцова по голу и ассисту
8сегодня, 19:01
КХЛ. «Спартак» победил «Трактор», «Сочи» обыграл «Ладу»
44сегодня, 18:56
Терещенко о контракте Капризова с «Миннесотой» на 136 млн: «Заберет Кубок Стэнли, надеюсь. Слава богу, что русских ребят так ценят»
7сегодня, 18:16
Тянулин стал лучшим бомбардиром в истории «Сочи» в КХЛ. У форварда 123 очка в 176 играх
2сегодня, 18:05
Капризов о контракте на 136 млн долларов: «Рад остаться в «Миннесоте» еще на 8 лет. Начинаем работу»
54сегодня, 17:28
Депутат Свищев про 136 млн у Капризова в «Миннесоте»: «Американцы забывают о политике, если им выгодно. Это говорит о серьезном уровне российского хоккея, школа работает»
11сегодня, 17:03
Губерниев о контракте Капризова с «Миннесотой»: «Рад за Капризика! 136 млн, самый высокооплачиваемый. С детства за Кирилла!»
9сегодня, 16:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Крикунов о 4:0: «Лада» основной противник «Сочи», было важно победить. Из звездных команд прихватим кого-то, подберем очки: кто-то не настроится, недооценит нашу команду»
126 минут назад
Батрак про 136 млн у Капризова в «Миннесоте»: «Один россиянин забил больше всех, другой стал самым высокооплачиваемым, приятно. Кирилл всем доволен, не было выкручивания рук, думаю»
139 минут назад
Шилингтон и Лабанк не прошли просмотр в «Каролине». Кевин может перейти в ЦСКА, армейцы активно интересуются форвардом (Артур Хайруллин)
1сегодня, 19:51
Десятков о 0:4 от «Сочи»: «Лада» проиграла по всем статьям. В энергозатратный хоккей играть пока не можем, моменты есть, но реализация катастрофическая»
сегодня, 19:35
«Сочи» нанес «Ладе» 9-е поражение подряд. У тольяттинцев лишь 1 победа в сезоне – над «Автомобилистом»
сегодня, 18:44
Мерфи о молодежи в СКА: «Невероятна! Тройка Дишковский – Короткий – Поляков привносит глубину и скорость. Их невозможно сравнить с кем-либо»
сегодня, 18:33
«Трактор» заменил Дриджера в перерыве матча со «Спартаком». Вратарь пропустил 3 шайбы в 1-м периоде
сегодня, 17:42
Коростелев забросил 100-ю шайбу в КХЛ – в матче с «Трактором». У форварда «Спартака» 163 очка в 326 играх
1сегодня, 17:19
«Автомобилист» заплатит Паутову 7 млн рублей. Защитник был на пробном контракте (Metaratings)
сегодня, 16:53
Рыбин про 136 млн у Капризова в «Миннесоте»: «Заслужил. Приятно, что крупнейший договор у россиянина. Только Макдэвид может опередить Кирилла»
3сегодня, 16:43