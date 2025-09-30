Гру о 3:6 от «Спартака»: «Разочарован, «Трактор» не заслужил победу. У Ливо много хороших эпизодов, не ждал, что он сразу забросит 49 шайб»

Бенуа Гру высказался о поражении «Трактора» от «Спартака» в Fonbet КХЛ.

Челябинский клуб проиграл на выезде со счетом 3:6.

– Разочарован усилиями нашей команды в этом матче, сегодня мы не заслужили победы.

– Ливо в большинстве в концовке матча играл на лицевой линии и пятачке. Это ситуативное решение или тренерская задумка?

– Этот компонент мы отрабатываем. У Ливо сейчас много хороших эпизодов, он принимает хорошие решения. Но вратарь хорошо играет или шайба просто не попадает в ворота. Я не ждал, что он сразу после подписания забросит 49 шайб. На сегодняшний момент у него 12-13 очков. В шайбе Светлакова тоже есть его заслуга.

– У Дриджера было повреждение?

– У него не было травмы, заменить вратаря – мое решение.

– Как оцените возвращение Григоренко?

– Мне понравились усилия Михаила на льду, он уверенно действовал с шайбой, создавал моменты, рад вновь его видеть на площадке, – сказал главный тренер «Трактора ».