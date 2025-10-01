Порядин о 2+2 против «Трактора»: «Было хорошее настроение, вера в себя – когда она есть, чувствуешь момент. Не нужно сильно закапываться в себе»

Павел Порядин высказался после победы над «Трактором» в Fonbet КХЛ.

«Спартак » обыграл челябинский клуб в домашнем матче со счетом 6:3. Порядин сделал дубль и 2 результативных передачи в этой игре.

– Лучшая игра в сезоне для вас. Что произошло?

– Конечно, где-то потерял свою игру. Пытался найти моменты. Давно играю, но иногда теряю нить. Я не был доволен собой. Семья и близкие поддерживали меня. Тренерский штаб общался со мной, но выйти из ситуации я мог только сам.

Еще ничего не сделано. Сегодня было хорошее настроение и вера в себя. Когда она есть, то ты чувствуешь момент. Не нужно сильно закапываться в себе, – сказал форвард «Спартака» Павел Порядин .