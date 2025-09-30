  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Спартак» обыграл «Трактор» – 6:3. У Порядина 2+2, Коростелев сделал дубль, у Ружички и Рубцова по голу и ассисту
4

«Спартак» обыграл «Трактор» – 6:3. У Порядина 2+2, Коростелев сделал дубль, у Ружички и Рубцова по голу и ассисту

«Спартак» обыграл «Трактор» (6:3) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Форвард красно-белых Павел Порядин забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи, Никита Коростелев оформил дубль. На счету Адама Ружички и Германа Рубцова по голу и ассисту. 

«Спартак» одержал 2-ю победу в 5 последних матчах. Команда Алексея Жамнова занимает 7-е место на Западе, набрав 11 очков в 10 встречах. 

У «Трактора» 2-е поражение в 5 последних играх. Команда Бенуа Гру идет 4-й на Востоке с 12 баллами в 10 матчах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoТрактор
logoБенуа Гру
logoСпартак
logoКХЛ
logoАлексей Жамнов
logoНикита Коростелев
logoПавел Порядин
logoГерман Рубцов
logoАдам Ружичка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Трактор» заменил Дриджера в перерыве матча со «Спартаком». Вратарь пропустил 3 шайбы в 1-м периоде
сегодня, 17:42
Коростелев забросил 100-ю шайбу в КХЛ – в матче с «Трактором». У форварда «Спартака» 163 очка в 326 играх
1сегодня, 17:19
Игрок «Спартака» вынес соперника коленом. Это привело к яркой драке
521 сентября, 20:30Видео
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Тампа» – с «Флоридой», «Колорадо» против «Вегаса», «Миннесота» встретится с «Виннипегом»
114 минут назад
Герин о новом контракте Капризова: «Великий день для «Миннесоты», болельщиков, всего штата. Это не было простым решением, Кирилл хотел убедиться, что будет счастлив»
116 минут назад
КХЛ. «Спартак» победил «Трактор», «Сочи» обыграл «Ладу»
4243 минуты назад
Терещенко о контракте Капризова с «Миннесотой» на 136 млн: «Заберет Кубок Стэнли, надеюсь. Слава богу, что русских ребят так ценят»
7сегодня, 18:16
Тянулин стал лучшим бомбардиром в истории «Сочи» в КХЛ. У форварда 123 очка в 176 играх
1сегодня, 18:05
Капризов о контракте на 136 млн долларов: «Рад остаться в «Миннесоте» еще на 8 лет. Начинаем работу»
52сегодня, 17:28
Депутат Свищев про 136 млн у Капризова в «Миннесоте»: «Американцы забывают о политике, если им выгодно. Это говорит о серьезном уровне российского хоккея, школа работает»
7сегодня, 17:03
Губерниев о контракте Капризова с «Миннесотой»: «Рад за Капризика! 136 млн, самый высокооплачиваемый. С детства за Кирилла!»
9сегодня, 16:20Фото
Зукарелло выбыл минимум на 7 недель из-за травмы. У 38-летнего форварда «Миннесоты» 54 очка в 69 матчах прошлой регулярки
5сегодня, 16:10
Галенюк о том, что при Ротенберге в СКА было напряженнее: «Местами бывало, да. Сейчас на позитиве, с улыбкой. Раньше этого не хватало»
4сегодня, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
Десятков о 0:4 от «Сочи»: «Лада» проиграла по всем статьям. В энергозатратный хоккей играть пока не можем, моменты есть, но реализация катастрофическая»
4 минуты назад
«Сочи» нанес «Ладе» 9-е поражение подряд. У тольяттинцев лишь 1 победа в сезоне – над «Автомобилистом»
55 минут назад
Мерфи о молодежи в СКА: «Невероятна! Тройка Дишковский – Короткий – Поляков привносит глубину и скорость. Их невозможно сравнить с кем-либо»
сегодня, 18:33
«Трактор» заменил Дриджера в перерыве матча со «Спартаком». Вратарь пропустил 3 шайбы в 1-м периоде
сегодня, 17:42
Коростелев забросил 100-ю шайбу в КХЛ – в матче с «Трактором». У форварда «Спартака» 163 очка в 326 играх
1сегодня, 17:19
«Автомобилист» заплатит Паутову 7 млн рублей. Защитник был на пробном контракте (Metaratings)
сегодня, 16:53
Рыбин про 136 млн у Капризова в «Миннесоте»: «Заслужил. Приятно, что крупнейший договор у россиянина. Только Макдэвид может опередить Кирилла»
3сегодня, 16:43
Гончарук о «Торпедо»: «У Ларионова и Исакова разные системы. Сейчас у нас есть гибкость, знаем, когда и что можно делать. Это приносит результат»
1сегодня, 16:32
Вратарь ЦСКА Гамзин о Мартине: «Хороший мужик, мы друзья еще те. Он меня учит английскому, я его – русскому»
1сегодня, 14:58
«Фукале и Исаев – два лучших вратаря КХЛ. «Локомотив» делал хорошие попытки, но не буду отнимать заслуги у Зака». Хартли о поражении от «Динамо» Минск по буллитам
1сегодня, 14:05