«Спартак» обыграл «Трактор» – 6:3. У Порядина 2+2, Коростелев сделал дубль, у Ружички и Рубцова по голу и ассисту

«Спартак» обыграл «Трактор» (6:3) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Форвард красно-белых Павел Порядин забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи, Никита Коростелев оформил дубль. На счету Адама Ружички и Германа Рубцова по голу и ассисту.

«Спартак » одержал 2-ю победу в 5 последних матчах. Команда Алексея Жамнова занимает 7-е место на Западе, набрав 11 очков в 10 встречах.

У «Трактора » 2-е поражение в 5 последних играх. Команда Бенуа Гру идет 4-й на Востоке с 12 баллами в 10 матчах.