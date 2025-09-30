Коростелев забросил 100-ю шайбу в КХЛ – в матче с «Трактором». У форварда «Спартака» 163 очка в 326 играх

Никита Коростелев забил 100-й гол за карьеру в КХЛ.

«Спартак » принимает «Трактор» (3:1 , перерыв) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Форвард красно-белых Коростелев открыл счет на 3-й минуте после паса Павла Порядина. Это 100-я шайба Коростелева в КХЛ, на счету 28-летнего форварда 163 (100+63) очка в 326 матчах.

Ранее в КХЛ Коростелев выступал за «Трактор », «Северсталь», «Металлург», ЦСКА и «Адмирал».