  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Заварухин про 2:5 от «Нефтехимика»: «Автомобилист» принимал глупые решения, проигрывал много стыков, борьбы. Травмированы основные защитники, даем играть молодым»
0

Заварухин про 2:5 от «Нефтехимика»: «Автомобилист» принимал глупые решения, проигрывал много стыков, борьбы. Травмированы основные защитники, даем играть молодым»

Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Нефтехимика».

«Автомобилист» уступил со счетом 2:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– «Нефтехимик» – с победой. Мы с форы начали матч – такая невынужденная ошибка, сами себе привезли первый гол.

Что касается игры: проигрывали много стыков, много борьбы, соперник был быстрее и заслуженно победил.

– Действительно, счет 5:2. Отражает ли он ход событий?

– Счет на табло, наверное, по игре. Соперник выиграл борьбу – это основное. Мы принимали глупые решения. Главная причина – проигрыш борьбы под своими воротами и в стыках.

– В последних трех матчах команда пропустила 13 шайб. В чем видите причины?

– Вы знаете, что у нас есть кадровые проблемы.

Травмированы основные защитники, поэтому даем играть молодым – они набивают шишки. Надеюсь, им это пойдет на пользу, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Автомобилиста»
logoНиколай Заварухин
logoКХЛ
logoНефтехимик
logoАвтомобилист
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Вратарь «Флориды» Тарасов отбил 47 из 49 бросков в победном выставочном против «Каролины»
51 минуту назад
У Подколзина умер отец. Форвард покинет расположение «Эдмонтона» и на время вернется в Россию
1сегодня, 01:10
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» обыграла «Каролину», «Питтсбург» играет с «Коламбусом», «Эдмонтон» встречается с «Сиэтлом»
3сегодня, 01:00Live
Алексей Кудашов: «Никитин или Разин в НХЛ шороху бы навели. Наши тренеры не хуже. Но нас никогда туда не пустят, даже шведов и финнов, это консервативная лига»
13вчера, 21:21
Хартли про НХЛ начала 2000-х и сейчас: «Игроки стали выдающимися атлетами. Они быстрее, сильнее, лучше подготовлены. Это делает хоккей более динамичным»
вчера, 21:02
«Оттава» может предложить Пинто 7 млн долларов за сезон по новому контракту. У 24-летнего форварда 21+16 в 70 матчах в прошлой регулярке
5вчера, 20:35
Кудашов о 3 победах «Динамо» подряд: «Не выправили ситуацию, как хотелось бы. Меня всегда отправляют в отставку в СМИ, любого тренера отправляют – стоит проиграть матч»
4вчера, 20:14
Хартли о 2:1: «Локомотиву» повезло, что после 1-го периода не проигрывал в счете. «Северсталь» одна из самых быстрых команд в лиге. Они катались, мы смотрели»
вчера, 19:58
В КХЛ поддержали бы Галицкого, если бы он вложился в лигу: «Частные инвестиции всегда приветствуются. Если Сергей Николаевич изъявит желание, мы поддержим»
16вчера, 19:31
«Динамо» выиграло 3 матча подряд, победив «Шанхай». Уил забросил победную в овертайме
5вчера, 19:15
Ко всем новостям
Последние новости
Фастовский о «Салавате»: «Меняет статус. Это был клуб, безоговорочно попадавший в плей-офф. Сейчас – команда, которая борется за плей-офф»
1вчера, 22:00
Квартальнов о 3:2 с «Торпедо»: «Динамо» здорово оборонялось в меньшинстве. «5 на 3» не реализовали, с убойных позиций начинаем искать передачу, надо брать ответственность на себя»
1вчера, 21:54
Десятков про 6 поражений подряд: «В «Ладе» нет безразличных, равнодушных. Не позволим относиться к команде, к городу с вальяжностью. Будем биться со всеми»
вчера, 21:37
Гришин о 5:2 с «Автомобилистом»: «Выдающаяся игра была на Олимпиаде в Пхенчхане, а это просто матч. «Нефтехимику» дифирамбы петь рано»
2вчера, 20:48
Хаг выбыл на 4-6 недель из-за травмы верхней части тела. Защитник «Нэшвилла» получил повреждение в выставочном матче с «Флоридой»
вчера, 19:42
Козырев об 1:2 от «Локомотива»: «Равная игра. «Северстали» в конце силенок не хватило, получили два удаления подряд. По самоотдаче претензий нет»
вчера, 19:01
Черкас о СКА: «Ларионов хочет поставить красивый хоккей, но тогда нужен Третьяк в воротах, либо Фетисов и Касатонов в обороне. Разве умение удержать счет и выиграть – это автобус?»
8вчера, 18:17
«Сочи» нанес «Ладе» 6-е поражение подряд. Тольяттинцы забили на 58-й и 59-й, переведя игру в овертайм, но уступили в серии буллитов
2вчера, 17:44
Дергачев выбыл на длительный срок из-за травмы. Форвард «Нефтехимика» пропустил большую часть прошлого сезона из-за повреждения кисти
3вчера, 17:17
Браташ о возвращении к тренерству: «Руки чешутся, успел соскучиться по работе, жду возможности. Я всю жизнь в хоккее – 50 лет, абстрагироваться не получится, даже если захочешь»
вчера, 16:50