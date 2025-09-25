Заварухин про 2:5 от «Нефтехимика»: «Автомобилист» принимал глупые решения, проигрывал много стыков, борьбы. Травмированы основные защитники, даем играть молодым»

Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Нефтехимика».

«Автомобилист» уступил со счетом 2:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– «Нефтехимик » – с победой. Мы с форы начали матч – такая невынужденная ошибка, сами себе привезли первый гол.

Что касается игры: проигрывали много стыков, много борьбы, соперник был быстрее и заслуженно победил.

– Действительно, счет 5:2. Отражает ли он ход событий?

– Счет на табло, наверное, по игре. Соперник выиграл борьбу – это основное. Мы принимали глупые решения. Главная причина – проигрыш борьбы под своими воротами и в стыках.

– В последних трех матчах команда пропустила 13 шайб. В чем видите причины?

– Вы знаете, что у нас есть кадровые проблемы.

Травмированы основные защитники, поэтому даем играть молодым – они набивают шишки. Надеюсь, им это пойдет на пользу, – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .