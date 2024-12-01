«Миннесота» выменяла Иржичека и драфт-пик 5-го раунда у «Коламбуса», отдав Ханта и пики 1-го, 2-го, 3-го и 4-го раундов

«Миннесота» выменяла защитника Давида Иржичека у «Коламбуса».

«Блю Джекетс» получили защитника Дэймона Ханта, а также сразу 4 драфт-пика – 1-го раунда (2025 год), 2-го (2027), 3-го (2026, изначально принадлежал «Колорадо») и 4-го (2026, изначально принадлежал «Торонто»).

Отметим, что пик 1-го раунда является защищенным. Если выбор будет в топ-5, то останется у «Миннесоты», а «Коламбусу» отойдет пик 1-го раунда 2026 года.

«Уайлд» также достался выбор в 5-м раунде драфта-2025.

21-летний чешский игрок был выбран «Блю Джекетс» под общим 6-м номером на драфте НХЛ-2022. В общей сложности он провел 53 матча в НХЛ и набрал 11 (1+10) очков при полезности «минус 10» и среднем времени на льду 14:28.

В нынешнем сезоне Иржичек сыграл 6 матчей за «Коламбус » и отметился 1 (0+1) баллом за результативность. Также в его активе 3 (2+1) очка в 4 играх за «Кливленд» в АХЛ.

22-летний Хант был выбран «Миннесотой» в 3-м раунде драфта НХЛ-2020 под общим 65-м номером. В общей сложности он провел 13 матчей в НХЛ и 125 – в АХЛ.