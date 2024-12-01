  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Миннесота» выменяла Иржичека и драфт-пик 5-го раунда у «Коламбуса», отдав Ханта и пики 1-го, 2-го, 3-го и 4-го раундов
16

«Миннесота» выменяла Иржичека и драфт-пик 5-го раунда у «Коламбуса», отдав Ханта и пики 1-го, 2-го, 3-го и 4-го раундов

«Миннесота» выменяла защитника Давида Иржичека у «Коламбуса».

«Блю Джекетс» получили защитника Дэймона Ханта, а также сразу 4 драфт-пика – 1-го раунда (2025 год), 2-го (2027), 3-го (2026, изначально принадлежал «Колорадо») и 4-го (2026, изначально принадлежал «Торонто»).

Отметим, что пик 1-го раунда является защищенным. Если выбор будет в топ-5, то останется у «Миннесоты», а «Коламбусу» отойдет пик 1-го раунда 2026 года.

«Уайлд» также достался выбор в 5-м раунде драфта-2025.

21-летний чешский игрок был выбран «Блю Джекетс» под общим 6-м номером на драфте НХЛ-2022. В общей сложности он провел 53 матча в НХЛ и набрал 11 (1+10) очков при полезности «минус 10» и среднем времени на льду 14:28.

В нынешнем сезоне Иржичек сыграл 6 матчей за «Коламбус» и отметился 1 (0+1) баллом за результативность. Также в его активе 3 (2+1) очка в 4 играх за «Кливленд» в АХЛ.

22-летний Хант был выбран «Миннесотой» в 3-м раунде драфта НХЛ-2020 под общим 65-м номером. В общей сложности он провел 13 матчей в НХЛ и 125 – в АХЛ.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Миннесоты»
logoДавид Иржичек
logoНХЛ
переходы
logoБилл Герин
logoКоламбус
logoДон Уодделл
Драфт НХЛ
logoМиннесота
logoДэймон Хант
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Коламбус» может обменять Иржичека, выбранного под 6-м номером на драфте. Защитник сыграл 53 матча в НХЛ с 2022 года
1626 ноября, 10:14
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Автомобилист» отыгрался с 1:4, но проиграл «Спартаку» по буллитам
5 минут назад
«Салават Юлаев» выиграл 4-й матч подряд. Команда Козлова идет 2-й на Востоке
412 минут назад
КХЛ. «Витязь» против «Нефтехимика», «Автомобилист» уступил «Спартаку», «Салават» обыграл «Трактор», «Локомотив» победил «Адмирал», «Амур» был сильнее «Сочи»
21120 минут назадLive
Агент Овечкина: «Он постарается вернуться раньше срока, но финальное слово за врачами. События не торопит»
122 минуты назад
Овечкин вернулся к занятиям на льду после травмы
36сегодня, 15:48Видео
«Спартак» обменял Принса в «Адмирал» на компенсацию («Чемпионат»)
5сегодня, 14:17
НХЛ. «Рейнджерс» против «Нью-Джерси», «Торонто» примет «Чикаго», «Юта» сыграет с «Далласом»
6сегодня, 13:36
МЛС по рейтингам опережает НХЛ? Правда или ложь про хоккей
сегодня, 13:00Спецпроект
Никитин о 3:0: «Локомотив» готовился к серьезному сопернику. «Адмирал» всегда хорошо играет перед своими болельщиками»
3сегодня, 12:54
Мостовой о 1-м месте Капризова в гонке бомбардиров НХЛ: «Поборется за звание лучшего, точно финиширует в пятерке. «Миннесота» сейчас на подъеме»
15сегодня, 12:43
Ко всем новостям
Последние новости
Кашников подрался с Королевым, вступившись за Хрипунова: «Бой почти двухметровых гигантов»
33 минуты назад
Епанчинцев о 4:5 от минского «Динамо»: «Чуть-чуть не хватило нам дожать соперника. Ребята старались до конца, их не в чем упрекнуть»
151 минуту назад
Тюкавин о погоне Овечкина за Гретцки: «Жаль, что появилась травма, но ничего. Это спорт. Ови восстановится, станет еще сильнее и побьет рекорд»
2сегодня, 15:34
Форвард минского «Динамо» Стась набрал 200-е очко в КХЛ
1сегодня, 15:15Фото
Арниел про 3 поражения «Виннипега» подряд: «Мы в сложной фазе сезона. С таким календарем мы допускаем ошибки в концентрации, пропускаем контратаки»
1сегодня, 14:58
Костюченок о 2:1 с «Сочи»: «Доволен «Амуром», ребята играли друг за друга, хорошо оборонялись, ловили шайбу на себя. Болельщики давно заслуживали такую победу»
сегодня, 14:36
Коньков о «Спартаке»: «С «Торпедо» попали под каток, в Уфе, поведя в счете, проиграли 2 периода. С командой происходят качели, нужно улучшать дисциплину»
сегодня, 14:05
Голдобин сыграет с «Автомобилистом». Сообщалось, что «Спартак» может обменять форварда
1сегодня, 13:47
Тамбиев о 0:3: «Адмирал» не нашел оружия против «Локомотива», голыми руками их не возьмешь. Нужно обыгрывать 1 в 1, а там защитники очень высокого уровня»
сегодня, 13:24
Черных о Шевченко: «Нет такого, что «Амур» хочет его обменять. Вдруг Дмитрий, как Гальченюк, начнет делать дубли и хет-трики – кто же его отдаст?»
2сегодня, 13:11