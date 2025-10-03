«Спартак» и СКА забросили минимум по 2 шайбы в 5 последних матчах в Москве. 1.55 – продление тренда
«Спартак» примет СКА в регулярном чемпионате КХЛ.
В пяти последних личных встречах в Москве обе команды забрасывали минимум по две шайбы. Букмекеры дают коэффициент 1.55 на продление тренда в сегодняшней игре.
В шести последних матчах СКА и «Спартака» было забито минимум 5 голов. 1.42 – тотал больше 4,5 в новой встрече.
Матч состоится 3 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости