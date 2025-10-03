Радулова удалили до конца матча с «Авангардом» за неспортивное поведение
Александр Радулов получил 20 минут штрафа в матче с «Авангардом».
Омский клуб принимает «Локомотив» (3:1, перерыв) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
На 40-й минуте матча форвард ярославского клуба Александр Радулов получил 20 минут штрафа за неспортивное поведение. Нападающий находился на скамейке в момент, когда арбитр Николай Акузовский объявил об удалении.
Изображение: скриншот трансляции «Кинопоиска».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
