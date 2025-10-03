Радулова удалили до конца матча с «Авангардом» за неспортивное поведение

Александр Радулов получил 20 минут штрафа в матче с «Авангардом».

Омский клуб принимает «Локомотив » (3:1 , перерыв) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

На 40-й минуте матча форвард ярославского клуба Александр Радулов получил 20 минут штрафа за неспортивное поведение. Нападающий находился на скамейке в момент, когда арбитр Николай Акузовский объявил об удалении.

Изображение: скриншот трансляции «Кинопоиска».