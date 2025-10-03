  • Спортс
  • Дмитрий Рябыкин: «Локомотиву» удалось избежать чемпионского синдрома. Примером для команды стал Радулов. У него с энергией проблем нет, он может подзарядить любого»
0

Дмитрий Рябыкин: «Локомотиву» удалось избежать чемпионского синдрома. Примером для команды стал Радулов. У него с энергией проблем нет, он может подзарядить любого»

Дмитрий Рябыкин высказался об игре «Локомотива» в сезоне-2025/26.

В прошлом сезоне клуб выиграл Кубок Гагарина. На данный момент «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада.

– Опасались на старте чемпионского синдрома? И есть ли он вообще?

– Есть, это не выдумка журналистов. После длинного сезона и победы в плей-офф всегда непросто начинать с нуля и стартовать в новом сезоне, тем более что именно чемпион для всех – главный раздражитель. Но нам, судя по таблице, удалось избежать этого синдрома.

Думаю, что здесь примером для команды стал Александр Радулов. Знаете, иногда ветеранам после чемпионства не хватает энергии на старт следующего сезона и они постепенно втягиваются. А вот у Радулова с этой энергией проблем никогда нет, она зашкаливает. Александр может подзарядить любого – даже самого молодого! 

– Ожидали ли вы, что команда так быстро перестроится и встанет на атакующие рельсы?

– Мы еще не перешли, мы в процессе. Но прогресс есть – и в этом большая заслуга игроков, их профессионализма. Впереди у нас – большой путь, – сказал тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
