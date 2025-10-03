Джиошвили о 3:2 с «Трактором»: «Суперпобеда. Два плей-офф подряд мы им проигрывали, поэтому был дополнительный настрой»
– Суперпобеда команды, два плей-офф подряд мы им проигрывали, поэтому был дополнительный настрой. Да, «Трактор» спасся в конце, но мы на сто процентов заслужили победу и закономерно выиграли.
– Вы лазерным попаданием в верхний угол ворот с неудобной руки забросили шайбу, можно ли сказать, что это ваш лучший гол в карьере?
– Все лучшие впереди.
– Что происходило на скамейке, когда «Трактор» забросил сразу две за полторы минуты? У вас в карьере бывали настолько нелепые концовки матчей?
– Они всегда играют до конца. Но нам нельзя так отдавать концовку, особенно когда в большинстве играешь. Хорошо, что выиграли в итоге, это была очень важная победа.
Была максимально сплоченная команда, все вложились в игру, отсюда такой результат, – сказал нападающий «Динамо» Максим Джиошвили.
