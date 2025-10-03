Джиошвили о 3:2 с «Трактором»: «Суперпобеда. Два плей-офф подряд мы им проигрывали, поэтому был дополнительный настрой»

Максим Джиошвили высказался о победе «Динамо» над «Трактором» (3:2 Б).

– Суперпобеда команды, два плей-офф подряд мы им проигрывали, поэтому был дополнительный настрой. Да, «Трактор» спасся в конце, но мы на сто процентов заслужили победу и закономерно выиграли.

– Вы лазерным попаданием в верхний угол ворот с неудобной руки забросили шайбу, можно ли сказать, что это ваш лучший гол в карьере?

– Все лучшие впереди.

– Что происходило на скамейке, когда «Трактор» забросил сразу две за полторы минуты? У вас в карьере бывали настолько нелепые концовки матчей?

– Они всегда играют до конца. Но нам нельзя так отдавать концовку, особенно когда в большинстве играешь. Хорошо, что выиграли в итоге, это была очень важная победа.

Была максимально сплоченная команда, все вложились в игру, отсюда такой результат, – сказал нападающий «Динамо» Максим Джиошвили.

