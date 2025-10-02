  • Спортс
  • Быков о Кузнецове в «Металлурге»: «За свою грандиозную карьеру он смог завоевать любовь и уважение фанатов. Челябинские болельщики с пониманием отнесутся к выбору земляка»
2

Вячеслав Быков высказался о переходе Евгения Кузнецова в «Металлург».

Нападающий является воспитанником «Трактора». В прошлом сезоне он играл за СКА.

«Евгений – достаточно опытный спортсмен, хоккеист, который за свою грандиозную карьеру смог многого добиться, завоевать любовь и уважение болельщиков. Думаю, что челябинские болельщики с пониманием отнесутся к выбору своего земляка.

Что касается перезагрузки карьеры, то это зависит от многих факторов. Особенно – от интеграции в коллектив. Надеюсь, у Евгения получится пройти этот жизненный этап с высоко поднятой головой.

Верю, что он добьется успеха, получит удовольствие от игры со своими партнерами и порадует своей игрой истинных болельщиков хоккея», – сказал бывший главный тренер сборной России, уроженец Челябинска Вячеслав Быков.

Кузнецов оказался в «Металлурге» – и это счастье

Евгений Кузнецов – в «Металлурге». Как это вообще получилось? 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
