Медведева выступит перед матчем «Авангарда» и «Локомотива»: «Очаровательная фигуристка станет специальным гостем на Доброматче»

Евгения Медведева выступит перед матчем «Авангарда» и «Локомотива».

«Специальным гостем на Доброматче станет очаровательная фигуристка Евгения Медведева!

Двукратный серебряный призер Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира, двукратная победительница чемпионата Европы и амбассадор ДоброFON проведет автограф-сессию для гостей матча «Авангард» – «Локомотив»!

И еще один сюрприз: перед игрой Евгения выступит на льду, так что успевайте вовремя занять свои места в чаше, чтобы не пропустить предматчевое шоу ⛸» – говорится в телеграм-канале омского клуба. 

Отметим, что «Авангард» запланировал мероприятия в поддержку «Доброшрифта». 

Акция приурочена к Международному дню детского церебрального паралича – проект «Доброшрифт» помогает обратить внимание на проблемы людей с этим заболеванием.

Фото: телеграм-канал «Авангарда». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
logoЕвгения Медведева
logoКХЛ
светская хроника
женское катание
logoАвангард
logoЛокомотив
светская хроника
Благотворительность
